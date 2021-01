Agro-100 Ltée devient actionnaire principale de la firme Axter Agroscience inc

Agro-100 Ltée de Joliette vient de faire l’acquisition d’un bloc d’actions de la firme Axter Agroscience inc. de St-Hilaire; ce qui fait de celle-ci l’actionnaire principal de cette une entreprise spécialisée dans le secteur des produits fertilisants intégrant de nouveaux biostimulants basés sur différentes technologies favorisant la stimulation des processus physiologiques naturels des plantes. Ce bloc d’actions majoritaire était jusqu’ici détenu par un investisseur institutionnel spécialisé de l’Ouest canadien.

C’est ce qu’ont fait savoir le 12 janvier les présidents et chefs de la direction des deux entreprises, Stéphane Beaucage, d’Agro-100, et Pierre Migner, d’Axter Agroscience. « La beauté de ce virage stratégique réside dans le fait de la naissance d’une force décuplée en matière de recherche et développement (R&D) dont les retombées technologiques ne pourront que profiter à la clientèle de l’une et l’autre des entreprises » ont poursuivi les deux hommes. Monsieur Migner a indiqué que les deux entités conservent leurs autonomie et entière indépendance et que tous les employés d’Axter conservent leurs emplois, sans exception.

« Cette conjoncture nouvelle nous permettra de développer une synergie et une efficacité très robustes, tout ne nous donnant un meilleur accès bilatéral aux différents marchés », a soutenu le président de Axter Agroscience, Pierre Migner.

Partenaires scientifiques de choix

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Celle-ci englobe les marques Herbu et Urbanature, commercialisées par Axter, qui prônent l’utilisation de technologies de produits écoresponsables permettant de réduire les applications d'engrais, de pesticides et d’améliorer la survie des pelouses, des arbres et arbustes, dans des conditions de sécheresse.

Pour monsieur Beaucage d’Agro-100, l’accès à l’actionnariat d’Axter Agroscience est un passage gagnant-gagnant à tous points de vue pour les deux entreprises en raison, notamment, du renforcement de la présence et de la mise en commun des partenaires scientifiques de choix, en recherche & développement, que sont, notamment, les universités Laval, McGill et Guelph (ON), ainsi que les centres de recherche indépendants tels le Centre de recherche sur les grains (CEROM). Le marché mondial des intrants utilisés en production végétale est estimé à environ 231 milliards de dollars (231G $), dont un mince 0,6 % représente le marché des seuls biostimulants qui devrait cependant atteindre 3 milliards de dollars (3G $) - (source : EBIC et Dunham Trimmer).

Messieurs Beaucage et Migner ont conclu en spécifiant qu’ensemble, « Agro-100 et Axter Agroscience seront plus que jamais en mesure de travailler de façon autonome, chacune de leurs côtés, à l’établissement de lendemains agricoles toujours plus verts, dépassant même les attentes des entreprises agricoles végétales en termes d’augmentation des rendements et de qualité des récoltestant dans les grandes cultures, que dans les cultures maraîchères, fruitières et de la pomme de terre, et ce, à la grandeur des régions à forte densité agricole de l’Amérique du Nord ».