Le CARÉ du Haut-Richeilieu présente ses recommandations

C’est sous le thème : « Ensemble, pour la relance! » que le comité d’appui à la relance économique du Haut-Richelieu (CARÉ) a dévoilé récemment son plan d’action.

Présidé par Martin Massé, le comité a vu le jour en juin 2020 dans le contexte de la pandémie. Son mandat était de favoriser une reprise économique, rapide et durable, pour le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu, en concertation avec le milieu.

À cette fin, le comité a travaillé activement à l’élaboration d’un plan de relance ciblant six secteurs clés de l’économie particulièrement fragilisés par la crise, chacun étant représenté par un leader issu de ces secteurs :

Commerces et restauration – Mario Héroux, président et propriétaire, Sports Experts, président de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR); Infrastructures et milieux de vie – Martin Massé, président du comité; Tourisme et événementiel – Éric Boivin, directeur exécutif, Corporation de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu; Industrie – Véronique Tougas, présidente, Groupe Cambli; Agriculture – Audrey Bogemans, présidente, Ferme Bogemans; Immobilier, services et télétravail – Céline Burdet, directrice générale, Groupe de Sociétés Westcliff.

Les porte-paroles ont respectivement consulté des acteurs du milieu en vue de bien cerner les forces et les faiblesses de chacun des secteurs ciblés ainsi que les menaces et les opportunités que la pandémie a fait naître.

Le plan d’action triennal est donc le fruit d’une importante mobilisation du milieu économique de la région.

Ce plan propose huit grandes actions :

Lancer une zone d’innovation en matière de sécurité publique et civile dans le Haut-Richelieu ; Assurer le développement durable de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu ; Promouvoir l’offre touristique exceptionnelle de la région et l’achat local auprès de nos artisans, de nos restaurateurs et de nos commerçants ; Accélérer le développement de zones d’ambiance qui mettent en valeur le patrimoine, la culture et les attraits de notre région ; Mettre à jour le plan de développement de la zone agricole; S’assurer que les décisions d’investissements en infrastructure soient d’abord prises en fonction de leur capacité à accélérer le développement économique et à améliorer notre qualité de vie ; Simplifier et accélérer l’analyse et le traitement des dossiers économiques; Travailler avec les gouvernements pour s’assurer d’un accès optimal aux marchés et pour bénéficier des programmes de soutien et des leviers financiers.

« C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous mettons de l’avant des solutions concrètes pour stimuler l’activité économique régionale pour une relance post-pandémie. Je tiens à remercier les porte-paroles ainsi que l’ensemble des acteurs du milieu pour leur confiance et leur implication soutenue dans ce contexte difficile. Je remercie également les élus et les décideurs de leur ouverture et leur réceptivité. C’est ensemble que la relance de l’économie a été pensée et c’est ensemble qu’elle se concrétisera pour la population du Haut-Richelieu », a déclaré Martin Massé.

« Le conseil municipal a accueilli favorablement le plan d’action qui a été présenté et nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’élaboration de ce dernier. Il illustre la solidarité économique qui existe sur notre territoire, laquelle bénéficiera à toutes les Johannaises et les Johannais ainsi qu’à toute la population du Haut-Richelieu. La mobilisation de tous est primordiale pour traverser cette crise et assurer la relance de notre économie », a déclaré Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Afin de coordonner la réalisation de ce plan, un comité multisectoriel sera mis sur pied en vue d’assurer le suivi des actions prévues à ce dernier.

« La pandémie a amené les acteurs des différents secteurs d’activités à unir leur expertise, leur expérience et leur dynamisme pour la relance économique de notre région. Cette mobilisation a permis d’élaborer un plan d’action qui identifie clairement les enjeux et met de l’avant des solutions concrètes pour stimuler l’activité économique. Le conseil d’administration de NexDev salue cette démarche de concertation! », a mentionné M. Patrick Alarie, président du conseil d’administration de NexDev.