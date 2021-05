La CCIVR rappelle l’importance de l’achat local par une campagne printanière

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) lance une campagne printanière d’achat local, sous la bannière de Choisir local, c’est gagnant, pour rappeler à la population de la Vallée-du-Richelieu l’importance de l’achat local pour soutenir les entreprises et commerces touchés par la COVID-19.

Cette campagne, dont le thème est Choisir local, c’est pas absurde, illustre avec humour que nos entrepreneurs locaux sont des gens passionnés par leur métier, et qu’il ne faudrait pas qu’ils soient obligés de se reconvertir pour survivre.

Cette campagne peut compter sur le soutien financier des villes de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil et McMasterville, du ministère de l’Économie et de l’Innovation, du Bureau du député de Borduas – Simon Jolin-Barrette et du Bureau du député de Beloeil-Chambly – Yves-François Blanchet.

« Nos entreprises locales contribuent à la vitalité de notre région. C’est pourquoi, en cette période particulière, il importe de soutenir nos nombreux commerces et ainsi contribuer au dynamisme économique de la Vallée-du-Richelieu », souligne monsieur Simon Jolin-Barrette, député de Borduas.

« Tout le Québec a beaucoup parlé d’achat local cette année. Il s’agit d’un enjeu primordial pour nos entreprises et il est important que cet engouement pour l’achat local perdure. Nous souhaitons que cette nouvelle campagne inspire toute la population en mettant de l’avant nos fiers entrepreneurs passionnés et résilients », ajoute Marie-Claude Duval, présidente du conseil d’administration de la CCIVR.

Un service de livraison pour les courtes distances

« La pandémie a mis en lumière un manque important dans l’offre de livraison sur de courtes distances sur le territoire de la CCIVR. Nous avons travaillé ardemment, avec les partenaires de la Table de développement économique de la Vallée-du-Richelieu, pour trouver une solution efficace et durable », affirme la directrice générale de la CCIVR, Julie La Rochelle.

La CCIVR a récemment conclu une entente avec le Livreur Gentleman Barbu, un service de livraison bien établi sur le territoire de la MRCVR, afin d’étendre son territoire pour desservir nos entreprises locales.

De plus, grâce aux partenaires financiers de la campagne printanière, la CCIVR pourra offrir aux entreprises locales des livraisons gratuites. Celles-ci seront offertes par vague de 100 livraisons gratuites, accessibles à toutes les entreprises (pour un maximum de 10 livraisons gratuites par entreprise, par vague).