Assemblée générale et bilan de fin d'année pour la CCIVR

C’est le jeudi 30 juin dernier que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu son assemblée générale de fin d’année au Showroom à St-Mathieu-de-Beloeil, ainsi qu’en vidéoconférence.

La présidente sortante de la CCIVR, Me Marie-Claude Duval, ainsi que Julie La Rochelle, directrice générale, ont débuté l’assemblée avec leur rapport de l’année 2020-2021. Une année bien remplie selon eux, malgré les contraintes sanitaires, alors que la CCIVR a tenu 12 événements, 5 formations, 8 rencontres avec un expert, et bien plus.

Elle a également réussi un retour marqué du Salon Week-end Santé, en édition virtuelle, et créé de toute pièce le Mini-Gala des Lotus pour souligner la résilience des entrepreneurs locaux durant la pandémie de COVID-19.

Des partenariats ont également permis à la CCIVR d’offrir à ses membres un Salon de l’emploi, le programme Un emploi en sol québécois, 5 cohortes des Clans d’affaires virtuels, plusieurs panels virtuels pertinents sur l’exportation et le commerce interprovincial et de nombreux outils pour Conquérir le numérique un mot à la fois.

À défaut de pouvoir se rassembler pour rencontrer les gens d’affaires locaux, la CCIVR souligne avoir mis en valeur 44 entrepreneurs de la Vallée-du-Richelieu, soit par des entrevues en direct sur Facebook ou lors de discussions dans son balado En prenant l’apéro.

Afin de soutenir l’économie locale dans cette période difficile, la CCIVR indique avoir profité de sa campagne Choisir local, c’est gagnant pour organiser plusieurs projets ponctuels tels que la vente de cartes-cadeaux locales via le programme Du cœur à l’achat de Desjardins, le concours La Grande virée des Fêtes, la vente de la parfaite boite-cadeau locale, ainsi que le lancement d’un nouveau visuel pour la campagne, Choisir local, c’est pas absurde.

« Ce fut une année remplie d’imprévus, mais la CCIVR a réussi à demeurer souple et proactive. Nous avons relevé le défi de rassembler la communauté d’affaires sans rassemblements! » a mentionné Julie La Rochelle.

Élection d'un nouveau président

C’est à huis clos que le conseil d’administration a procédé à l’élection du conseil exécutif : M. Benoit Gariépy, copropriétaire de la Clinique de réadaptation du Faubourg, occupera maintenant le poste de président, M. Luc Bertrand, président d’Accès Location +, et Mme Justine Alexandre, propriétaire de la boutique Espace Blanc de Blancs, ont été nommés co-vice-présidents, Mme Anne-Marie Laforest, CPA associée chez Marcotte et associés, occupe maintenant le poste de trésorière alors que Me Raphaëlle Olivier, de Lambert & Olivier notaires, a conservé son poste de secrétaire.

« Je suis honoré de présider cette magnifique organisation qui a su démontrer, plus que jamais sa pertinence pendant la pandémie. J'aurai certainement de grandes chaussures à porter en succédant à Me Duval, mais j'ai hâte de faire équipe avec Mme La Rochelle et les administrateurs pour poursuivre le travail et le porter encore plus loin » a souligné M. Gariépy.

Deux nouveaux administrateurs se sont joints au conseil, soit M. Jonathan Dionne, associé chez Brodeur & Létourneau, et Mme Johanne Marceau, directrice générale de L’Œil Régional. L’assemblée en a profité également pour souligner le travail remarquable de Me Marie-Claude Duval et M. Jonathan Maillette, qui terminent leur mandat d’administrateur de la Chambre.