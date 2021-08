La Fédération de l’UPA Montérégie annonce la première édition du WebCongrès en Agroenvironnement

Un rendez-vous pour les passionnés d’agriculture et d’environnement, la première édition du WebCongrès en Agroenvironnement se déroulera du 30 août au 3 septembre 2021. Le WebCongrès 2021, une initiative de la Fédération de l’UPA Montérégie, propose une série d’échanges et de réflexions sur des enjeux environnementaux au cœur de l’actualité québécoise.

Les entreprises agricoles du Québec sont devenues, en temps de pandémie, une priorité pour la relance économique de nos régions et sont reconnues comme essentielles à la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Le WebCongrès en Agroenvironnement offre une occasion unique de voir et d’entendre une brochette d’experts et d’intervenants des milieux agricole, municipal et environnemental échanger dans le cadre de conférences, d’entrevues et de panels de discussion.

« Les temps changent, nos pratiques agricoles aussi. Au cours des 25 dernières années, les agricultrices et les agriculteurs ont déployé de nombreux efforts pour développer une agriculture durable grâce à l’intégration de méthodes alternatives et innovantes. Alors que la population est de plus en plus sensible à la protection de l’environnement et s’interroge davantage sur notre façon de produire les aliments, nous devons redoubler d’efforts afin de mieux faire connaître les initiatives déployées par nos membres. Le WebCongrès est une occasion de plus de faire valoir notre passion et notre vision en tant que productrices et producteurs agricoles. » - Le président de l’UPA Montérégie, M. Jérémie Letellier

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, s’est réjoui de la tenue du WebCongrès. « Le Ministère est fier de soutenir le WebCongrès de l’UPA Montérégie en lui offrant une aide financière de 18 400 $, accordée dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires, dont l’objectif est de permettre la réalisation des priorités identifiées par le milieu, qui contribuent à l’occupation et à la vitalité des territoires. L’initiative est également en adéquation avec le Plan d’agriculture durable 2020-2030 du Ministère, puisqu’elle permettra d’aborder les enjeux environnementaux et les efforts de conservation de la santé des sols et de l’eau. Je salue finalement l’importance allouée à la valorisation du rôle des producteurs agricoles et à l’information et la sensibilisation du grand public à la réalité agricole. Je souhaite à l’UPA Montérégie un vif succès pour son WebCongrès. »

Deux façons d’y assister

L’événement s’adresse aux productrices et aux producteurs agricoles, mais aussi à quiconque désire s’informer sur les perspectives et les pratiques agroenvironnementales. Au total, cinq conférences, deux entrevues et trois panels sont proposés au cours de cette semaine consacrée à l’agroenvironnement.

Chaque jour, selon la thématique du jour, les vidéos seront disponibles sur le site Web de la Fédération à upamonteregie.ca/ webcongres2021 ou sur le groupe privé Facebook – Réseau AgroEnvironnement (UPA Montérégie) pour une période de 24 h.