Des porte-paroles et une entreprise s’impliquent pour stimuler le bénévolat de compétences en Montérégie

Julie Houle et Jean-François Archambault deviennent ambassadeurs du projet Connexion CA et le Groupe Baillargeon-MSA emboîte le pas en étant la première entreprise à soutenir le bénévolat de compétences de ses employés.

Initié par Culture Montérégie et ses partenaires, Connexion CA est un programme de maillage qui permet à des organismes à but non lucratif (OBNL) des secteurs de la culture et de l’économie sociale de recruter des gens d’affaires sur leur conseil d’administration et sur des comités consultatifs. Ils peuvent déposer leur candidature dès maintenant en remplissant un formulaire d’intérêt. Le nombre de places est limité : https://culturemonteregie.qc. ca/connexionca/.



Pour porter le message de cet ambitieux projet, deux personnalités publiques reconnues et fières montérégiennes ont accepté le rôle de porte-paroles : Julie Houle, animatrice sur les ondes de TVA et Jean-François Archambault, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs. De plus, une série de capsules vidéo produite et réalisée par l’agence créative, Anges Cornus, contribueront au rayonnement du projet. Chaque semaine, une nouvelle capsule sera rendue publique.



« Si j’ai accepté de prêter ma voix et ma passion au projet, c’est qu’en tant qu’entrepreneur social, je suis à même de constater les besoins en gouvernance dans les OBNL de la région. Je peux aussi témoigner du réel impact qu’ont les gens de cœur, avec la bosse des affaires, dans les entreprises d’économie sociale. »



- Jean-François Archambault, entrepreneur social, fondateur - directeur général de La Tablée des Chefs et papa X 5



« Le don de soi et le bénévolat sont pour moi des valeurs importantes que je cherche à transmettre à mes enfants. Je suis fière d’avoir accepté le rôle de porte-parole pour Connexion CA, un programme pour stimuler le bénévolat de compétences dans ma région, la Montérégie. »



- Julie Houle, animatrice, chroniqueuse et maman X 4

Bénévolat de compétences



Fonctionnant sur le principe de l’enrichissement mutuel, le bénévolat de compétences est un jumelage favorable entre le professionnel issu du milieu des affaires et un OBNL dont les besoins d’administrateurs apportant des compétences dans la structure de gouvernance sont réels. Par sa participation, l’administrateur bénévole crée un véritable impact dans sa collectivité en plus de retirer des bénéfices professionnels et personnels importants de son don de temps et de talent. En septembre et en octobre, quatre événements de maillage aux quatre coins de la Montérégie seront mis en place dans une formule conviviale et dynamique susceptible de créer un coup de foudre entre les organismes et les bénévoles :

Maillage du sud-est le 30 septembre 2021

Maillage de l'ouest le 7 octobre 2021

Maillage de l'est le 21 octobre 2021

Maillage agglomération de Longueuil le 28 octobre 2021

Pour ce projet, neuf partenaires se joignent à Culture Montérégie : Montérégie Économique, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie, le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le Comité culturel du Haut-Richelieu et enfin MCE Conseils.

« Le Groupe Baillargeon-MSA s’emploie à “Bâtir pour durer” en alignant son succès, celui de ses clients, ses employés et de sa communauté. Notre engagement avec Connexion CA cadre parfaitement avec notre mission, car il bénéficiera à plusieurs de nos parties prenantes dans le contexte d’un projet ‘gagnant-gagnant’. Nous sommes très fiers de notre tradition d’engagement dans diverses sphères sociales depuis plus de 80 ans, et de notre réputation d’employeur de choix au sein de notre communauté. Nous encourageons nos employés à s’impliquer bénévolement, et leur offrons des conditions de travail qui le permettent. Leur développement personnel est favorisé par cette expérience, ce qui assure l’avancement de nos compétences tout en contribuant à notre rayonnement commun au profit de causes qui nous tiennent à cœur. L’épanouissement et la motivation de ces collaborateurs contribueront à leur bien-être, au cœur de nos priorités. La visibilité qui découlera de notre participation à Connexion CA incitera, je l’espère, d’autres entreprises à partager diverses expertises au profit d’organismes qui en ont besoin. Elle contribuera assurément au sentiment d’appartenance de nos collègues au sein du Groupe Baillargeon-MSA. »



- Pascale Baillargeon, présidente de P. Baillargeon Ltée, société du Groupe Baillargeon-MSA



« Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que nous annonçons l’implication de personnalités inspirantes et l’engagement d’une entreprise audacieuse pour faire rayonner cet important projet. Nous avons de quoi être fiers en Montérégie, notre région regorge d’organismes à impact social dans toutes les sphères d’activités : culture, tourisme, loisir, sport, santé et services sociaux, agroalimentaires, environnement et j’en passe. Des joyaux de notre région qui offrent des possibilités d’implication sociale diversifiées. Nous faisons le pari, que la rencontre entre les secteurs privés et de l’économie sociale aura un impact énorme sur la fierté et le sentiment d’appartenance à la région. Je remercie nos partenaires et nos alliés de croire en ce projet. »



- Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie