Culture Montérégie accueille deux nouveaux joueurs dans son équipe

L'équipe de Culture Montérégie accueille deux nouveaux employés dans l'équipe. Il s'agit d'Abdennour Edjekouane à titre d’adjoint à la direction générale et coordonnateur et de France Bourassa à titre d’agente de projets spéciaux et de services aux membres. Ils entraient en avril.



« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur ces deux nouvelles ressources dans nos rangs. Vous vous en doutez bien, ils sont tous deux animés d’une grande passion pour la culture. La très riche expérience de France Bourassa sera précieuse pour la poursuite des nombreux projets que nous avons. Quant à Abdennour, il était déjà dans l’équipe puisqu’il coordonnait le projet de concertation culture éducation que nous avons poursuivi dans les derniers mois. Ils représentent d’indéniables atouts pour notre organisation et pour les artistes et travailleurs culturels en Montérégie », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.



À propos de France Bourassa France Bourassa possède une maîtrise en histoire appliquée et un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion d’organismes culturels. Elle a travaillé pendant plus de 15 ans au Musée du Haut-Richelieu. Son parcours professionnel l’a menée à côtoyer de nombreux artistes et travailleurs du milieu culturel avec lesquels elle a pu mettre sur pied plusieurs projets rassembleurs et structurants. France souhaite désormais mettre son expérience au service du développement et du rayonnement des arts et de la culture sur l’ensemble du territoire de la Montérégie.



À propos d'Abdennour Edjekouane Abdennour Edjekouane est titulaire d'un baccalauréat en communication et d’un certificat en politique appliquée de l’université de Sherbrooke. Depuis septembre dernier, il occupe le poste de chargée de projet du Bureau de coordination Culture-Éducation, une initiative de Culture Montérégie avec l’appui de la Table de concertation régionale de la Montérégie.