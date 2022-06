Une récolte record en Montérégie

Le 10 juin dernier, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec annonçaient que la récolte 2022 avait été la meilleure de toutes avec plus de 211 millions de livres de sirop d’érable à la suite d’un sondage téléphonique, effectué par le groupe Ageco auprès de plus de 1 200 producteurs, au cours des dernières semaines.

Pour la récolte 2022, le rendement moyen à la grandeur du Québec est estimé à 4,26 livres de sirop d’érable par entaille.

En Montérégie, le rendement est supérieur avec une moyenne de 4,71 livres par entaille, légèrement inférieur à la région la plus productive cette année, soit le Centre-du-Québec à 4,84.

Pour la Montérégie, avec ses 532 entreprises acéricoles possédant du contingent, on estime la récolte de l’année en cours à plus de 15,6 millions de livres de sirop. Il s’agit d’un bond de 13 % par rapport à l’ancienne récolte record de 2020.

À travers le Québec, la Montérégie arrive au cinquième rang de l’ensemble des régions en ce qui a trait à la production de sirop d’érable.