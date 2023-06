Google se prépare à retirer les liens de nouvelles au Canada

Plus de 35 % des travailleurs dans les entreprises de moins de 500 employés ne seraient pas satisfaits de leur emploi et plus de 37 % ne travailleraient pas pour leur employeur actuel dans un an, s'il n'en tenait qu'à eux. Ces constatations ressortent d'une étude réalisée par la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail ...