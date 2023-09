Joignez les entreprises engagées dans la voie du développement durable Économie circulaire et pratiques d’affaires!

Le Comité 21 et ses partenaires vous donnent rendez-vous le 21 septembre 2023 de 8 h 30 à 19h 30, conférences, panel, réseautage et cocktail, au DOCK619 à Longueuil, pour le retour de la Grande rentrée DD au centre de la Montérégie!

INSCRIPTION AVANT LE 12 SEPTEMBRE POUR ASSURER VOTRE PLACE « LUNCH ET COCKTAIL » :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-grande-rentree-dd-8e-edition-650823710237

Pour sa 8e édition, la programmation de cet événement annuel est axée sur l’Économie de la fonctionnalité et de la coopération avec un expert international invité, Paul Boulanger de Pikaia et des entreprises engagées dans cette stratégie d’économie circulaire.

Nous accueillons une entreprise phare cette année, les Emballages Carrousel! Sa présidente et son équipe présenteront leurs avancées et ils feront les liens sur toutes nos thématiques. Il y aura des discussions d’affaires et d’innovation.

Suivra en après-midi une série de présentations des entreprises qui intègrent d’autres stratégies en économie circulaire et assurent leur progrès avec des pratiques d’affaires selon les critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance). C’est un colloque sur l’innovation et les stratégies d’affaires à impact positif auquel 15 conférenciers et panélistes participent.

Le 22 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, sera consacré à l'atelier de maillages entre les entreprises manufacturières, de construction, du textile et de l’agroalimentaire. Il vous permettra de créer des synergies d’affaires en direct.

Vous aurez la chance de mailler des besoins ou des offres avec l’aide des experts présents du Comité 21, du CTTÉI et du CRE de la Montérégie. Une occasion d’identifier des opportunités d’affaires et de réduire vos impacts environnementaux.

Le Comité 21 remercie particulièrement ses partenaires initiateurs, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ), et ses précieux partenaires de Montérégie Circulaire : le Gouvernement du Québec, le Développement économique de l’Agglomération de Longueuil (DEL), la MRC Roussillon, la MRC Beauharnois-Salaberry, Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, la MRC Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges, la SADC Pierre-De Saurel, la MRC Pierre-De Saurel, et la Ville de Sorel-Tracy.