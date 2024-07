L’UPA Montérégie souligne le succès de la 2e phase du projet Protection des bandes riveraines agricoles

Quelque 200 personnes issues du secteur agricole se sont réunies le 6 février dernier lors du Sommet agroenvironnemental sur la cohabitation des cours d’eau, organisé par la Fédération de l’UPA de la Montérégie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet évènement clôturait le projet Protection des bandes riveraines agricoles - volet 2, financé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, projet qui visait à sensibiliser le secteur agricole à l’importance de la protection des bandes riveraines et à leur implantation concrète.

Productrices et producteurs agricoles, experts et intervenants du milieu ont participé à diverses conférences sous plusieurs thématiques, dont la gestion intégrée des ressources en eau, les impacts des changements climatiques, la législation et les politiques de protection des zones riveraines ainsi que les initiatives de collaboration entre les parties prenantes.

Lancé en décembre 2021, le projet a permis d'offrir des formations sur l'importance des bandes riveraines à l’intention des productrices et des producteurs agricoles, en plus d'organiser 22 journées de distribution de semences sur le territoire de la Montérégie. L'objectif de superficie de bandes riveraines à ensemencer a été largement dépassé avec 232 hectares, soit plus de 2,5 fois la cible, le tout sur une distance de 842 kilomètres.

« Le succès de la deuxième phase du projet démontre l'importance cruciale de la collaboration et de la participation active de tous les intervenants et des productrices et producteurs agricoles. Ensemble, nous avons démontré que le travail d'équipe est la clé pour relever les défis environnementaux et assurer la pérennité de nos cours d’eau. » déclare M. Julien Pagé, 1er vice-président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

La Fédération de l’UPA de la Montérégie tient à remercier les productrices et les producteurs agricoles de la région qui ont participé au projet en semant le mélange d’herbacées en bandes riveraines ainsi que les clubs-conseils partenaires Gestrie-Sol et Groupe ProConseil, les municipalités, les MRC et les syndicats locaux. Sans leur précieuse collaboration, ce projet n’aurait pas connu un tel succès.