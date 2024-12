Air Canada mettra en place des frais pour les bagages de cabine

Air Canada limitera les bagages à main et imposera des frais de sélection de siège à ses clients voyageant au tarif de base en début d’année prochaine.

La plus grande compagnie aérienne du pays annonce mercredi que, à compter du 3 janvier, les passagers qui optent pour son tarif de base pour des voyages en Amérique du Nord et vers des destinations soleil devront enregistrer tous les sacs de sports cylindriques, les valises à roulettes ou les grands sacs à dos moyennant des frais — 35 $ pour le premier, 50 $ pour le deuxième.

Un petit article personnel comme un sac à main ou un sac pour ordinateur portable sera autorisé à bord gratuitement, comme les poussettes, les aides à la mobilité et les appareils médicaux.

La compagnie aérienne indique également qu’à partir du 21 janvier, les clients ayant opté pour le tarif de base devront payer s’ils souhaitent changer le siège qui leur est attribué à l’enregistrement — une politique qu’elle avait suspendue seulement deux jours après sa mise en œuvre plus tôt cette année en raison de la réaction des voyageurs.

Ces modifications marquent un changement d’offre de type transporteur à bas prix de la part de la compagnie aérienne phare du Canada, qui, comme ses concurrents, s’appuie de plus en plus sur des frais accessoires pour des services autrefois groupés, allant des bagages enregistrés aux collations à bord et à l’accès au Wi-Fi.

Air Canada affirme que ces changements harmonisent sa structure tarifaire avec les options de billets similaires d’autres transporteurs canadiens et «facilitent la distinction entre ses marques tarifaires».

En juin, WestJet a lancé son tarif « UltraBase». Le niveau de billet ne permet pas plus qu’un article personnel à bord — rangé sous le siège — et facture des frais pour la sélection de siège, y compris après l’enregistrement, que ce soit en ligne ou en personne. Le transporteur à bas prix Flair Airlines propose des options similaires.

Une tendance en hausse

Les tarifs sans fioritures sont de plus en plus attrayants pour les grandes compagnies aériennes qui cherchent à attirer les voyageurs soucieux des coûts alors que les budgets se resserrent avec l’inflation et les hausses des taux d’intérêt.

«Ils sont en concurrence avec ces transporteurs à bas prix sur divers itinéraires», rappelle Richard Vanderlubbe, fondateur de l’agence de voyages Tripcentral.ca établie à Hamilton, en Ontario. «C’est ce qui l’emporte dans le secteur sensible au prix du marché.»

Il est «facile» de critiquer les offres de billets spartiates, dit M. Vanderlubbe, mais les niveaux de tarifs — jusqu’à sept chez Air Canada — offrent un choix aux voyageurs. Les transporteurs américains comme United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines ont des catégories similaires, bien qu’American et Delta permettent toujours aux voyageurs en classe économique de base d’apporter un bagage à main dans l’avion sans frais.

«C’est une solution commerciale à un problème assez affreux, affirme M. Vanderlubbe. Si les compartiments supérieurs sont remplis parce que les gens évitent les frais de bagages, pourquoi la personne qui paie le tarif le plus bas ne devrait-elle pas être celle qui paie le plus ?»

Il ajoute que les clients doivent être conscients que ce qu’ils considèrent comme le tarif le plus bas lors d’une recherche de comparaison de prix peut ne pas être l’option la moins chère une fois les frais comptabilisés.

«Ce n’est pas transparent tant que vous n’avez pas approfondi la réservation : “Oh, voici les frais de sélection de siège. Oh, voici les frais de bagages. Oh, voici les frais de bagages à main.” Et faites attention si vous ne vous enregistrez pas en ligne, vous risquez une pénalité énorme si vous ne le faites pas», énumère M. Vanderlubbe.

«C’est une goutte à la fois. Et ça marche», dit-il, qualifiant la tendance de «gênante».

La ministre fédérale des Transports Anita Anand acquiesce.

«Je viens d’apprendre qu’Air Canada va imposer de nouveaux frais pour les bagages de cabine. C’est inquiétant. Les Canadiens travaillent dur et économisent pour voyager. Ils méritent un bon service, pas des frais en plus», écrit-elle mercredi sur le réseau social X.

Certains concurrents ont cherché à profiter de l’annonce d’Air Canada pour promouvoir leurs propres offres.

«Maintenant, le choix devrait être clair, dit Flair sur X. Les produits sont les mêmes, l’un d’entre eux coûte juste beaucoup moins cher.»

Ce n’est pas toujours le cas. Certains billets Toronto-Vancouver en mars commencent à 129 $ pour Flair et 135 $ pour Air Canada et WestJet. Sur d’autres itinéraires, la différence est plus importante: Calgary-Toronto à 139 $ pour Flair, 209 $ pour Air Canada, 175 $ pour WestJet et 198 $ pour Porter.

Air Canada précise que les passagers au tarif de base qui arrivent à la porte d’embarquement avec des bagages non admissibles devront payer 65 $ par article pour les enregistrer.

La compagnie aérienne annonce également qu’elle permettra aux clients voyageant avec le tarif confort d’enregistrer gratuitement deux bagages à partir du 3 janvier, au lieu d’un seul.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:AC)

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne