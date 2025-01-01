Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Risque de grève

Le syndicat des agents de bord d'Air Canada rejette la proposition d'arbitrage

durée 18h00
12 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le syndicat représentant environ 10 000 agents de bord d'Air Canada a rejeté la proposition de la compagnie aérienne d'entamer un processus d'arbitrage exécutoire.

La section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a partagé en ligne une lettre dans laquelle l'entreprise proposait de recourir à l'arbitrage pour obtenir une nouvelle convention collective, ce qui suspendrait le droit de grève du syndicat dans l'intervalle.

Datée de lundi, la lettre indique que l'arbitrage «permettrait aux agents de bord, au SCFP, à Air Canada et à Air Canada Rouge d'aller de l'avant sans plus de retard ni d'incertitude, deux éléments qui pèsent sur nous tous».

Le SCFP qualifie toutefois cette lettre de «proposition de l'entreprise visant à préserver un système d'exploitation et à priver (les membres) de (leur) voix».

Le syndicat exhorte Air Canada à poursuivre les négociations et a indiqué à ses membres qu'il reste «à la table des négociations, prêt à négocier l'accord équitable que vous méritez».

Le SCFP pourrait déposer un avis de grève d'ici mardi soir à 0 h 01 HE s'il a l'intention de déclencher la grève samedi.

Entreprise mentionnée dans cette dépêche: (TSX:AC)

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La SAAQ démet de ses fonctions sa patronne de l'informatique

Publié hier à 15h00

La SAAQ démet de ses fonctions sa patronne de l'informatique

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a renvoyé sa vice-présidente à l'expérience numérique, Caroline Foldes-Busque. La société d'État a confirmé le départ de sa patronne de l'informatique, dont la nouvelle a d'abord été rapportée par La Presse mardi matin. Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, la SAAQ a indiqué que ...

LIRE LA SUITE
Taux directeur maintenu à 2,75 % malgré les incertitudes commerciales

Publié le 30 juillet 2025

Taux directeur maintenu à 2,75 % malgré les incertitudes commerciales

Malgré un contexte économique mondial incertain, la Banque du Canada a annoncé ce mardi 29 juillet qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,75 %. Le taux d’escompte demeure à 3 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,70 %. Dans son Rapport sur la politique monétaire de juillet, l’institution centrale indique avoir opté ...

LIRE LA SUITE
Québec affecté par une faille du logiciel SharePoint de Microsoft

Publié le 23 juillet 2025

Québec affecté par une faille du logiciel SharePoint de Microsoft

MONTRÉAL — Québec pourrait devoir fermer «de manière préventive» certains de ses sites web en raison d'une vulnérabilité affectant le service SharePoint de Microsoft. Par voie de communiqué mardi, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) a indiqué que la vulnérabilité détectée le week-end dernier touche des systèmes de certains ...

LIRE LA SUITE