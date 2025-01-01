La reprise des vols en Amérique du Nord s'accélère chez Air Canada

La reprise des vols d'Air Canada en Amérique du Nord doit s'accélérer progressivement, mercredi, alors que la compagnie aérienne poursuit le redémarrage de ses activités après la grève de trois jours de ses agents de bord.

Les avions d'Air Canada ont recommencé à voler mardi en fin de journée, après une interruption complète qui avait commencé samedi.

L'entreprise a fait savoir que, dans un premier temps, elle se concentrait sur la reprise des vols internationaux au départ. La montée en puissance débutera «véritablement» mercredi matin pour les lignes nord-américaines principales.

La compagnie aérienne a averti que le retour à un service régulier complet prendra de sept à dix jours, car les avions et les équipages ne sont pas positionnés là où ils le devraient.

Certains vols continueront donc d'être annulés jusqu'à ce que l'horaire soit stabilisé.

Air Canada offre à ses clients dont les vols ont été annulés un remboursement complet ou un crédit pour un prochain voyage s'ils ne peuvent pas être réacheminés sur un vol d'une compagnie concurrente.

Air Canada et le syndicat qui représente ses plus de 10 000 de ses agents de bord ont conclu une entente de principe avec l'aide d'un médiateur fédéral mardi matin, ce qui a mis fin à la grève déclenchée samedi.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX: AC)