La plupart des vols intérieurs et vers les États-Unis d'Air Canada devraient décoller

Air Canada prévoit que la plupart de ses liaisons nord-américaines seront rétablies jeudi, alors que le transporteur aérien poursuit la reprise de ses activités après la fin de la grève de ses agents de bord.

Selon son tableau de bord qui permet de suivre la reprise de ses services, Air Canada prévoit que 97 % des vols intérieurs seront assurés au cours des 24 prochaines heures, tout comme 99 % des liaisons avec les États-Unis.

Cependant, la reprise des vols internationaux semble plus complexe, alors que 76 % des vols prévus devraient être assurés jeudi.

Le directeur de l'exploitation d'Air Canada, Mark Nasr, a expliqué en début de semaine que le processus de reprise prendrait plus de temps pour les liaisons internationales.

En effet, la compagnie aérienne avait rapatrié ses équipages avant la grève, de sorte que le personnel n'était pas encore en place à l'étranger lorsque celle-ci a pris fin.

Il faudra probablement jusqu'à dix jours pour que le service revienne à la normale chez Air Canada et Air Canada Rouge.

Mercredi, la compagnie a annoncé qu'elle adoptait une politique de remboursement pour ses clients qui ont dû trouver un autre vol lorsque le leur a été annulé en raison de la grève.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX: AC)

Sammy Hudes, La Presse Canadienne