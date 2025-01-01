Québec et Ottawa débloquent des fonds pour aider les jeunes à se trouver un emploi

Le gouvernement du Québec disposera de 18 millions $ en 2025-2026 pour financer des projets visant à faciliter l’intégration en emploi des jeunes, qui sont confrontés à un marché du travail particulièrement difficile.

C'est ce qu'a annoncé mercredi la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain. Ces sommes proviennent d'une entente sur cinq ans avec le gouvernement fédéral.

Le programme «Jeunes en mouvement vers l’emploi» aura deux volets: préparer les jeunes à leur arrivée sur le marché du travail, puis leur offrir une expérience en entreprise combinée à un accompagnement socioprofessionnel.

Les jeunes qui participeront au programme recevront une allocation d’aide à l’emploi lors de la première phase et une rémunération de l’employeur au cours de la deuxième.

Cette annonce intervient alors que les plus récentes données de Statistique Canada confirment que les jeunes font face à des conditions difficiles sur le marché du travail.

En juillet, le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans a diminué de 0,7 point de pourcentage au pays pour s'établir à 53,6 %, soit son niveau le plus faible depuis novembre 1998 (à l'exception de la période de la pandémie).

«Grâce à Jeunes en mouvement vers l’emploi, nous donnons aux jeunes de toutes les régions du Québec les moyens de se former, de s’accomplir et de prendre leur place, à leur rythme, dans le monde du travail», a fait valoir la ministre Champagne Jourdain dans un communiqué.

Dans le cadre d'une entente précédente entre Québec et Ottawa, quelque 17 000 jeunes ont été soutenus, dont 7000 lors d'un projet pilote mené de 2020-2021 à 2024-2025. Près de 66 % d’entre eux ont trouvé un emploi, selon les données fournies par Québec.

Le président-directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, Rudy Humbert, estime que les «profondes transformations du marché du travail» font en sorte qu'il est d'autant plus essentiel de soutenir les jeunes.

«Qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle, de la transition socioécologique ou encore des tensions commerciales, nous nous devons collectivement d'aller encore plus loin», a-t-il plaidé par écrit.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec. Elle est destinée aux jeunes âgés de 16 à 30 ans.