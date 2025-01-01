Le STTP lèvera l'interdiction des heures supplémentaires et bannira les circulaires

Nous joindre
Par La Presse Canadienne

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé vendredi la levée de l'interdiction des heures supplémentaires à compter de lundi à minuit et une minute, heure de Montréal, et l'instauration d'une interdiction de la livraison de circulaires commerciales.

La présidente du STTP, Jan Simpson, exhorte Postes Canada à retourner à la table de négociation dans l'espoir de mettre un terme au conflit avant les Fêtes.

Le syndicat interdit les heures supplémentaires depuis la fin mai, alors qu'il tente d'obtenir une nouvelle convention collective avec Postes Canada.

À la fin du mois dernier, le syndicat a répondu aux dernières offres de la société d'État en avançant une proposition prévoyant des augmentations salariales, mais prévoyant aussi certaines indemnités pour les travailleurs à temps partiel.

Le service postal n'a pas encore répondu officiellement à ces propositions, mais a demandé au syndicat d'adapter ses attentes aux réalités financières difficiles de Postes Canada.

La société d'État affirme perdre des millions de dollars par jour, l'incertitude entourant les négociations collectives nuisant à ses activités.

Craig Lord, La Presse Canadienne

