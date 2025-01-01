Des documents gouvernementaux internes révèlent de gros déficits dans le logement

Alors qu'Ottawa se prépare à lancer une nouvelle agence pour accélérer la construction de logements, des documents gouvernementaux internes décrivent la gravité de la situation du logement au Canada.

Des documents d'information préparés en mai dernier pour le nouveau ministre du Logement, Gregor Robertson, reconnaissent que le coût élevé des loyers nuit à l'économie et complique la recherche d'un logement.

Les documents indiquent que le gouvernement a pris du retard dans l'investissement dans les logements offerts à des prix inférieurs au marché, un manque à gagner qui frappe particulièrement les nouveaux arrivants et les Canadiens vulnérables.

Les chiffres gouvernementaux montrent que le coût de construction d'une maison moyenne au Canada a augmenté de 58 % depuis 2020 et pourrait encore augmenter en raison des droits de douane américains.

Le gouvernement fédéral prévoit créer une nouvelle agence, Maisons Canada, afin d'accélérer la construction de logements abordables et d'encourager les constructeurs à adopter de nouvelles technologies.

Le premier ministre Mark Carney a déclaré lors de la retraite du caucus libéral, plus tôt cette semaine, que son gouvernement lancerait la nouvelle agence dans les prochains jours.

Craig Lord, La Presse Canadienne