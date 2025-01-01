La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, exhorte Postes Canada à déposer rapidement une offre au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en grève.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a manifesté jeudi après qu’Ottawa a annoncé des changements radicaux aux activités de la société d’État pour remédier à sa situation financière difficile.

Ces changements comprennent la fin de la livraison quotidienne du courrier et le transfert de la quasi-totalité des foyers canadiens vers des boîtes postales communautaires, des mesures que le syndicat qualifie d’attaque directe contre les travailleurs et travailleuses.

En entrevue lundi, Mme Hajdu n’exclut pas une intervention fédérale pour mettre fin à la grève, mais rappelle également que Postes Canada doit déposer rapidement une nouvelle offre et que le syndicat doit examiner sérieusement toute proposition.

Mme Hajdu affirme qu’il incombe aux parties de se réunir après près de deux ans de négociations afin de tracer une nouvelle voie pour l’avenir du service postal.

Postes Canada s’apprêtait à déposer une nouvelle offre la semaine dernière, mais elle la révise depuis l’annonce du gouvernement fédéral.

Craig Lord, La Presse Canadienne