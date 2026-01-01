Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Loi sur la protection du consommateur du Québec

Une action collective est autorisée contre Uber concernant les frais d'annulation

durée 18h00
27 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Cour supérieure du Québec a autorisé le lancement d'une action collective contre Uber concernant ses frais d'annulation.

Les avocats de la plaignante principale, Valérie Ohayon, affirment que l'entreprise enfreint la Loi sur la protection du consommateur du Québec en n'indiquant pas explicitement dans ses conditions d'utilisation qu'une somme forfaitaire sera facturée en cas d'annulation.

Ils affirment que les conditions d'utilisation d'Uber indiquent seulement que des frais d'annulation peuvent s'appliquer.

La plaignante réclame des dommages-intérêts et le remboursement des frais d'annulation pour tous les membres admissibles du recours collectif.

Uber nie ces allégations et plaide que ses frais sont clairement indiqués aux utilisateurs avant qu'ils ne procèdent à l'annulation d'une course ou d'une commande de repas.

Toute personne au Québec qui a été facturée après avoir annulé une course Uber ou une commande Uber Eats depuis 2019 est automatiquement incluse dans le recours collectif.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Entente de principe pour les avocats et notaires de l'État québécois

Publié à 9h00

Entente de principe pour les avocats et notaires de l'État québécois

Les avocats et notaires à l'emploi du gouvernement du Québec annoncent, jeudi, avoir conclu une entente avec celui-ci concernant le renouvellement de leur convention collective. Le syndicat professionnel, connu sous l'acronyme LANEQ, pour Les Avocats et notaires de l'État québécois, représente 1200 avocats et notaires qui travaillent dans une ...

LIRE LA SUITE
Le Canada perd plus de contrôleurs aériens qu'il n'en recrute, selon un expert

Publié le 25 mars 2026

Le Canada perd plus de contrôleurs aériens qu'il n'en recrute, selon un expert

Un expert en aviation affirme que le Canada perd plus de contrôleurs aériens à cause des départs à la retraite qu'il n'en recrute, malgré les efforts déployés pour intensifier le recrutement. John Gradek, chargé de cours au programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill, a déclaré que le Canada manque d'environ 1500 contrôleurs aériens ...

LIRE LA SUITE
Le Syndicat de Postes Canada demande de rejeter l'accord de principe

Publié le 25 mars 2026

Le Syndicat de Postes Canada demande de rejeter l'accord de principe

Le dirigeant du syndicat représentant 55 000 employés de Postes Canada appelle les salariés à rejeter l'accord de principe lors d'un vote prévu ce printemps, bien qu'une majorité des membres du comité exécutif national recommande d'accepter cet accord. Un bulletin publié mardi par le Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes ...

LIRE LA SUITE