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257 travailleurs décédés en 2025

Journée des travailleurs décédés ou blessés: les syndicats déplorent les résultats

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28 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Alors que le Québec commémore, ce mardi, les 257 travailleurs décédés en lien avec leur emploi, en 2025, les syndicats estiment que le gouvernement a emprunté une mauvaise voie en matière de prévention.

Chaque 28 avril, la Journée internationale de commémoration des travailleurs décédés ou blessés donne l'occasion de regarder le chemin parcouru en matière de prévention des lésions professionnelles et décès, ainsi que celui qu'il reste à parcourir.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) indique que 257 décès ont été enregistrés en 2025, soit 166 à la suite d'une maladie professionnelle et 91 à la suite d'un accident du travail.

Les syndicats s'empressent d'ajouter qu'il s'agit là d'une hausse, comparativement à 246 décès l'année précédente. Et il s'agit également d'une hausse quant aux décès causés par un accident du travail, soit de 74 à 91.

Si le ministre du Travail, Jean Boulet, se félicite des «progrès observés au cours des dernières années (qui) ne sont pas le fruit du hasard», le président de la CSD, Luc Vachon, se demande comment on peut parler de progrès. Il qualifie les résultats de «pourris» et d'«exécrables». Il dénonce le fait que le régime de santé et sécurité au travail soit vu comme un régime d'assurance plutôt que de prévention.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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