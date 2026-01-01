Les fabricants réclament des droits de douane sur les importations de bois

Les fabricants canadiens de produits en bois se félicitent de l’ouverture d’une enquête commerciale sur les importations de bois, mais soulignent que cette enquête doit être suivie de l’imposition immédiate de droits de douane provisoires sur les produits étrangers entrant dans le pays.

Au début du mois, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que le gouvernement avait demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de lancer une enquête sur les importations d’armoires et de meubles-lavabos en bois, de planchers de bois franc et de meubles de rangement en bois.

Il a précisé que le tribunal disposerait de 270 jours pour déterminer si l’augmentation des importations de ces produits cause ou menace de causer un préjudice grave aux fabricants canadiens de produits du bois, et pour formuler des recommandations au gouvernement sur les mesures à prendre.

L’Alliance canadienne des produits du bois est reconnaissante «que le gouvernement ait rapidement reconnu la gravité de la situation», mais estime que cela ne suffira pas à apporter la stabilité et le soulagement dont l’industrie a besoin si cette mesure n’est pas suivie de l’imposition de droits de douane.

Elle souligne que des dizaines de milliers de Canadiens dépendent de ce secteur.

L’Alliance affirme que des pertes d’emplois et des fermetures d’entreprises ont déjà eu lieu, et que d’autres suivront si des droits de douane ne sont pas mis en place immédiatement.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne