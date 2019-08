Le Festival de Films de la Montérégie 2019 débarque à Saint-Denis-sur-Richelieu

Le Festival de Films de la Montérégie en est à sa 5e et dernière représentation de l’été 2019. C’est maintenant au tour de la municipalité de St-Denis-sur-Richelieu à accueillir le festival, plus précisément au quai municipal.

Lors de cette représentation, 10 courts métrages seront en compétition et présentés devant public sur un écran extérieur. Deux de ces films seront sélectionnés afin de participer à la finale qui aura lieu le 11 octobre prochain à Sorel-Tracy.

Pour clore la soirée, une projection spéciale sera faite du film Attaque d’un autre monde, un film du réalisateur Adrien Lorion, tourné en Montérégie et présenté en 3D. Des lunettes 3D seront fournies gratuitement aux gens présents pour le visionnement de ce film. La soirée est d’une durée approximative de 90 minutes et sans entracte. Certains films peuvent être pour un public plus averti, ils seront présentés en fin de soirée.

Le Festival de Films de la Montérégie qui est présenté conjointement par les entreprises Kaméléon Productions, High5 et IPIX.TV, est un OBNL qui en est à sa 2e édition et qui présente des courts métrages de réalisateurs (trices) de partout à travers le Québec sous forme de compétition.

Toutes les représentations sont faites sous les étoiles lors de projection extérieure dans 5 villes différentes : Sorel-Tracy, Sainte-Madeleine, Saint-Jean-sur-Richelieu, Huntingdon et Saint-Denis-sur-Richelieu. Seulement 10 films seront sélectionnés pour la grande finale présentée en octobre prochain à la salle de spectacle Georges-Codling de Sorel-Tracy.