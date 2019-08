Marieville aura une nouvelle bibliothèque

Le 21 août, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ont annoncé un investissement conjoint pour construire une nouvelle bibliothèque municipale d'une superficie de 1 155 mètres carrés à Marieville, ce qui triplera l'espace actuellement occupé par la bibliothèque située au sous-sol de l'église.

Le projet inclut l'aménagement d'un médialab qui permettra à la clientèle d'apprivoiser les nouvelles technologies, dont le montage vidéo, la production musicale et sonore ainsi que l'impression 3D. Un espace de travail et des aires de lecture et de détente seront également mis à disposition des usagers. Une fois complétée, la bibliothèque offrira de meilleurs services aux résidents en prolongeant ses heures d'ouverture et en augmentant sa capacité de rayonnage.

« Cette nouvelle bibliothèque, plus fonctionnelle et conviviale, aura un impact direct sur l'accessibilité des services aux usagers, la promotion de la lecture, la diffusion culturelle et, de façon plus générale, le cadre de vie des citoyens de Marieville. Elle deviendra le cœur culturel de la ville et sera un apport inestimable pour la communauté », soulignait la mairesse de Marieville, Mme Caroline Gagnon.

Ce nouveau lieu offrira également des espaces partagés entre les utilisateurs de la bibliothèque et les autres utilisateurs de l'édifice qui incluent entre autres une salle multifonctionnelle, un dépôt pour le matériel, un hall d'entrée principale et une aire d'exposition. On prévoit aussi des travaux d'aménagement paysager et des places de stationnement.

Les gouvernements du Canada et du Québec verseront chacun une somme de plus de 896 000 dollars. Cette aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités. La Ville de Marieville assumera la différence des coûts.