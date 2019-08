Bières et Saveurs de Chambly: soutien gouvernemental de 76 000$

C’est un fait: la saison estivale au Québec regorge d’activités de toutes sortes aux quatre coins de la province. Parmi ces sorties, on retrouve plusieurs festivals qui font le bonheur de petits et grands. En Montérégie, huit événements ont obtenu un soutien financier du gouvernement du Québec cet été.

Les Régates de Valleyfield ont bénéficié d’un appui financier du gouvernement Legault à la hauteur de 170 000$. Le GIB Fest a reçu un chèque de 32 000$, tout comme le Show de la rentrée Desjardins d’Acton Vale qui a vu son budget grimper de 18 000$ grâce à cette contribution gouvernementale. En cours actuellement, Saint-Lambert en fête a déposé un chèque de 19 000$ dans son compte bancaire, à l’instar de Bières et Saveurs Chambly qui a fait de même avec un soutien financier de 76 000$. L’expo Agricole de Saint-Hyacinthe et l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ont eu droit aux plus grosses parts du gâteau financier avec des aides financières de 175 000$ et 400 000$.

Ces soutiens financiers ont été confirmés par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx tout récemment. Globalement, les huit événements se partagent une enveloppe budgétaire de 913 000 $, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent d'importantes recettes économiques et touristiques dans toutes les régions du Québec.

« Ces rendez-vous estivaux permettent au Québec de se démarquer et de rayonner sur les scènes nationale et internationale en tant que destination touristique incontournable, en faisant vivre aux gens des expériences uniques. En attirant de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs, ils contribuent à la diversification de notre offre touristique, en plus de générer d'importantes retombées économiques pour la région et pour le Québec », précise Caroline Proulx, ministre du Tourisme.