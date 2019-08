Culture Montérégie lance sa programmation numérique en formation continue

Dans le cadre de sa programmation d’automne, le Service de formation continue de Culture Montérégie est heureux de proposer plusieurs formations qui porteront sur les habiletés numériques et qui, grâce à la technologie du webinaire, seront accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Les formations en formule webinairesseront offertes à compter de l’automne et permettront aux artistes professionnels et aux travailleurs culturels d’y participer, peu importe où ils se trouvent sur le territoire. Par exemple, les écrivaines et écrivains pourront s’initier aux Nouvelles avenues numériques du livre et les musiciennes et musiciens pourront explorer Création sonore et musique sur appareils mobiles. Il sera également possible d’aller vers un contenu plus technologique avec le cours Créer mes premiers mèmes et GIF animés.

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir des formations innovantes qui sauront répondre aux besoins des artistes professionnels et travailleurs culturels de la Montérégie. De plus, notre programmation automnale lance le nouveau plan stratégique 2019-2022 qui met à l’honneur le numérique, un objectif qui correspond à notre mission de maintenir les acquis, d’améliorer et de développer la main-d’œuvre artistique et culturelle de la Montérégie », souligne Katy Fortin, coordonnatrice du service.

Il est aussi possible pour les artistes professionnels et travailleurs culturels d’effectuer des perfectionnements individuels ou en groupe afin de parfaire leurs connaissances. Il s’agit de formations sur mesure selon leurs besoins, avec un spécialiste de leur choix et à l’endroit qui leur convient.

Consultez la programmation complète sous la rubrique Service de formation continue et de développement professionnel de notre site Web au http://www.culturemonteregie.qc.ca.