Une fête haute en couleur pour les Carignanois

Encore cette année, la Fête des citoyens de Carignan s'est révélée être un réel succès! La belle température a été présente jusqu'à 17 h pour accueillir les festivaliers permettant ainsi aux familles de profiter du tout nouveau site en bordure de la rivière Richelieu (parc des îles), des manèges, des structures gonflables, des services de maquillage pour enfants, des kiosques de nourriture et de l'animation.

Les conditions climatiques pluvieuses entre 17 h et 19 h 30 n'ont pas découragé nos deux invités spéciaux, soit Atlas Géocircus (spectacle pour enfants) et Ariane Moffatt, qui ont tout de même répondu à l’invitation de la Ville. Tous deux ont d’ailleurs généreusement accepté d’adapter leur spectacle pour une présentation plus intime sous le chapiteau.

Sur les coups de 19 h 30, une foule de 300 personnes s’est réunie sous la pluie pour acclamer leur idole, l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt. Cette dernière a été d'une grande générosité envers le public en interprétant quelques-uns de ses plus grands succès en version acoustique pour le plus grand bonheur de tous.

En se basant sur tous les commentaires positifs recueillis sur sa page officielle Facebook suite l’événement, la Ville peut incontestablement affirmer que la formule de cette année (nouveau site, nouvelles heures) fut à la satisfaction des résidents. De plus, le service de navettes en continu à travers la municipalité a permis aux familles de laisser la voiture dans leur entrée charretière et de se rendre à la fête par transport collectif. Une autre preuve que la Ville de Carignan est Connectée à la nature! Nul doute que la nouvelle formule de cette édition de la Fête des citoyens sera la première d’une longue lignée!

Les photos de la fête et une vidéo du spectacle d'Ariane Moffatt sont disponibles sur le site Web de la Ville à villedecarignan.org