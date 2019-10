Dix ans d'horreur pour Lhotel 54

Les monstres de Lhotel 54 sont diablement fiers de fêter 10 ans d’étonnements, de rires et de peurs. Ils entameront alors avec une délirante excitation leur saison favorite, l’Halloween en fêtant leur anniversaire !

Ils invitent donc la chair humaine à célébrer avec eux le samedi 4 octobre prochain lors d’une de leurs soirées déjà des plus divertissantes et festives.

Pour cette édition, des surprises et des numéros spéciaux attendront le public. Sur scène performeront les deux fidèles artistes étoiles de Lhotel 54, soit Professeur Steranko, le mentaliste irrévérencieux et fou, et Ginocide, le fakir burlesque et excentrique.

Depuis ses débuts, l’entreprise se démarque par son concept unique de soirées soupers-spectacles aux saveurs d’humour noir et d’horreur.

L’expérience immersive et interactive débute par une visite de la maison hantée dont le parcours angoissant est ponctué de salles thématiques lugubres aux décors saisissants où se terrent des monstres troublés et troublants.

Le souper-spectacle met en vedette des artistes de scènes tels des mentalistes, illusionnistes, fakirs et autres artistes surprenants. Le souper est animé et servi par des monstres au sarcasme décapant. Le tout dans une salle aux allures de manoir hanté.

De plus, à partir du 9 novembre seront tenues les soirées thématiques « Noël de l’horreur » où les monstres seront « enguirlandés » pour divertir entres autres les entreprises qui désirent célébrer leur « party de bureau » de façon originale et mémorable. Du team building en intraveineuses ! Du fun noir en électrochocs !

Tous les soirs de présentation, il est d’ailleurs possible de venir seulement visiter la maison hantée sans assister au souper-spectacle, et ce, sans réservation. Il est nécessaire d’en consulter le calendrier car les heures d’ouverture varient.

Il va sans dire que les monstres se rongent déjà les membres à l’idée de souligner avec vous leur décennie.

Pour en savoir plus : lhotel54.com, [email protected] 514 798 9529 ou 1(877) 66HANTE facebook.com/maisonhantee/ instagram.com/lhotel54/