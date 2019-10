L'effervescence gagnera le Vieux-Saint-Jean lors de la 4e édition lumineuse de "Mon Vieux Saint-Jean La Nuit"

Le Vieux-Saint-Jean se prépare à recevoir la 4e édition de la soirée lumineuse de l’année : Mon Vieux-Saint-Jean la nuit. Le 19 octobre prochain dès 18 h, le quartier, entre les tronçons Saint-Charles et Saint-Georges, se métamorphosera pour faire place aux prestations de DJ, aux jeux géants et aux lumières fluo.

La musique sur la Place publique

Dès 18 h 30, quatre écoles de danse de la région performeront sur la Place publique avec notamment:

PAPA DJEE | 20 h

L’artiste johannais reconnu comme DJ et VJ évolue aux sons de l’événementiel corporatif depuis 2007. Offrant un riche mélange d’ambiances, ses influences musicales vont assurément mettre la table pour une soirée riche en rythmes.

Pat Boogie | 22 h

Devenu l’une des figures incontournables de la scène montréalaise, ce johannais crée depuis plus d’une quinzaine d’années.

Ultra Naté | Minuit

Grâce à son succès « Free », Ultra Naté a été nommée l’une des « meilleures artistes dance » par le Billboard Magazine. Avec de plus de 25 ans d’expérience dans la création de la musique révolutionnaire, elle tourne dans le monde depuis trois décennies et a collaboré avec de nombreux artistes, dont Lenny Kravitz, Michele Williams de Destiny’s Child et Boy George.

Plusieurs types de divertissements

Dès 22 h, le Vieux-Saint-Jean étincellera au rythme des festivités grâce aux feux d’artifice (remis au lendemain en cas de météo extrême). L’espace ludique Canadian Tire sera composé de plusieurs jeux géants, dont le babyfoot. Il est aussi possible de se faire maquiller aux couleurs de l’événement à l’Espace Fluo Paré Assurances.

Lors d’un atelier créatif réalisé en juin dernier, des participants ont créé leur CV, pour ensuite l’imager en dessins. Leur travail sera exposé à travers une allée originale où CV et dessins seront éclairés par des lumières fluo. Grâce au soutien financier de la MRC du Haut-Richelieu, l’artiste multidisciplinaire Larose et les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi pourront exprimer leur créativité tout en apprenant une nouvelle facette de leur personnalité.

Restauration et shops ouverts

Dès le jeudi 17 octobre, plusieurs restaurateurs participants proposeront un menu spécialement conçu pour Mon Vieux-Saint-Jean la nuit. Le soir de l’événement, plusieurs commerces du quartier seront ouverts jusqu’à minuit pour se joindre à la fête. Dès 18 h, des conteneurs se succéderont sur la rue Richelieu afin de faire connaître plusieurs entreprises. La liste des commerçants participants est accessible sur la page Facebook de l’événement.

Fermetures de rues

Samedi 19 octobre, 14 h, au dimanche 20 octobre, 4 h inclusivement, afin de permettre le montage et le démontage de l’événement :

Rue Richelieu, entre Saint-Georges et Saint-Jacques

Rue Saint-Jacques, entre Champlain et Richelieu

Samedi 19 octobre, 15 h, au dimanche 20 octobre, 4 h inclusivement, afin de permettre le montage et le démontage de l’événement :

Rue Richelieu, entre Saint-Charles et Saint-Jacques

Pont Gouin

Plusieurs interdictions de stationner

Samedi 19 octobre, 13 h, au dimanche 20 octobre, 4 h inclusivement, afin de permettre le montage et le démontage de l’événement : rue Richelieu, entre Saint-Georges et Saint-Charles.

Samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre, 4 h : stationnement angle Richelieu/Saint-Charles.

Semaine du 13 octobre, entraves partielles et interdictions de stationner sur quelques cases de stationnement pour livraison d’équipements : rue Richelieu, entre Saint-Georges et Saint-Charles et stationnement angle Richelieu/Saint-Charles.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offrira gratuitement le service d’autobus urbain aux Johannais désirant venir au centre-ville. Spécialement pour l’événement, les horaires seront bonifiés et prolongés. Les détails suivront. Pour tout connaître de cette soirée mémorable, visitez le site de l'événement.