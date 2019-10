Le numéro d'automne de "Osez lire! Mon magazine" est disponible

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications, vient de lancer son quatrième numéro de Osez lire! Mon magazine.

Offert gratuitement et uniquement en format numérique, il est destiné principalement aux citoyens de la Montérégie. En couverture de ce nouveau numéro : Patrice Godin, coureur, auteur et acteur, celui-là même qui personnifie Yanick Dubeau dans District 31. Dans une entrevue exclusive, il a accepté de partager généreusement avec nous son parcours littéraire.

Dans ce numéro se trouve:

▪️ La nouvelle chronique de Maman Caféine;

▪️ les bibliothèques s’animent pour les jeunes de la région;

▪️ des ressources numériques sur la généalogie;

▪️ et plus encore...

Osez lire! Mon magazine est disponible gratuitement trois fois par année, qui procure une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager. Les lecteurs peuvent y trouver une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public. C'est également une façon de rester au courant des nouveautés et de tout ce qui se passe dans les bibliothèques publiques de la région.

Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement gratuit sur le site du réseau des bibliothèques.