Cinq projets artistiques sélectionnés et soutenus en Montérégie

Quatre artistes et un organisme artistique professionnel pourront réaliser des projets en lien avec la collectivité grâce à un appui totalisant 100 000 $. Le Conseil des arts et des lettres du Québec et l’agglomération de Longueuil, avec la collaboration de Culture Montérégie, soutiendront la réalisation des projets grâce à une entente de partenariat territorial qui comprend les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.

Des projets variés, entre empreintes d'animaux en danger et concert de musique de chambre

Marie-Hélène Breault reçoit 17 000 $ pour produire Dialogues, un concert de musique de chambre avec flûte consacré aux œuvres de Katia Makdissi-Warren, à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue.

Martin Désilets reçoit 19 000 $ pour réaliser 100 états de Matière noire, un projet d’art visuel comprenant la création, la production et la diffusion d’œuvres inédites, d’un blogue et d’une publication, et impliquant plusieurs partenaires, de l'agglomération de Longueuil et d'ailleurs.

Pierre-Étienne Massé reçoit 18 500 $ pour réaliser le projet Signatures et biosignatures, qui consiste à archiver des empreintes d'animaux en péril peu connus et de réaliser, à partir de ces empreintes, un corpus d'œuvres sur les espèces faisant l'objet des principaux plans de sauvegarde.

Dominique Paul reçoit 19 000 $ pour réaliser Le printemps silencieux, un projet de création et d’exposition d’une installation multidisciplinaire ayant pour thème les espèces d’oiseaux et d’insectes en péril, en collaboration avec le club d’ornithologie de Longueuil et l’école secondaire Jacques-Rousseau.

La compagnie théâtrale Le Zèbre Jaune reçoit 26 500 $ pour réaliser des ateliers-création avec des bénéficiaires d'un CHSLD et leurs proches. Ceux-ci sont invités à contribuer à la création de tableaux choisis pour la pièce "Marguerite et ses moments de lucidité".

Processus de sélection

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.