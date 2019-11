Un pilier de la musique autochtone de retour en Montérégie

Dans le cadre de la série de spectacles " Découverte autochtone ", La Maison amérindienne et Diffusions de la coulisse accueillent le samedi 23 novembre à 20h l’auteur-compositeur-interprète innu Florent Vollant.

Icône et représentant de la culture innue et des communautés des Premières Nations, son parcours exceptionnel lui valent de nombreuses distinctions prestigieuses, tant pour son engagement auprès des jeunes artistes autochtones, et la défense de la culture innue, que pour s production discographique. Ardent défenseur de la nature et des rivières québécoises, Artiste pour la Paix et porte-parole du Jardin des Premières-Nations, Florent Vollant demeure très présent dans sa communauté où il a mis sur pied le studio Makusham, à la fois studio professionnel et centre de formation pour les jeunes musiciens autochtones.

Prix du Félix de l'Artiste autochtone à l'ADISQ 2019

Récipiendaire du Félix de l’Artiste autochtone de l’année au Gala de l’ADISQ 2019, Florent Vollant

présente son 6e album solo Mishta Meshkenu aux couleurs country-folk et tex-mex. Signifiant « la

grande route » en innu, Mishta Meshkenu c’est la 138, la plus vieille route du territoire que Florent

Vollant le nomade a emprunté maintes et maintes fois et qui le relie en tant qu’Innu contemporain à

ses racines, à ceux qui l’ont précédé et à ceux qui viendront, au gré des vents, des randonnées et des temps à venir.

Les billets, au coût de 28,75 $ sont disponibles à La Maison amérindienne. Il vous est possible de payer par carte de crédit, carte débit ou en argent comptant. Les places étant limitées, communiquez avec La Maison amérindienne dès maintenant par téléphone au (450) 464-2500 ou par courriel à [email protected]

La Maison amérindienne est située au 510, Montée des Trente à Mont-Saint-Hilaire.