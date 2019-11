Les "Rendez-vous culturels" de Saint-Jean-sur-Richelieu nominés pour Ès Arts

Les Rendez-vous culturels de Saint-Jean-sur-Richelieu, réalisés par la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent (SNQRSL), sont en nomination dans la catégorie "Bon coup culturel" de la Soirée Ès Arts 2019. Les "Bons coups culturels" soulignent l’impact d’événements et la contribution d’organismes qui ont particulièrement contribué à la vitalité culturelle de leur milieu.

Les Rendez-vous culturels de Saint-Jean-sur-Richelieu ont eu lieu au printemps dernier. Durant cinq semaines, un groupe d’immigrants dont le français n’est pas la langue maternelle, a été invité à participer à une variété d’activités culturelles du Haut-Richelieu.

Une démarche d'intégration

Ces dernières ont été préparées dans le but d’améliorer la connaissance du français oral et écrit des nouveaux arrivants ainsi que de les familiariser avec l’histoire et la culture québécoises. En fréquentant dans un contexte ludique, des lieux et des institutions culturelles de la région, Les Rendez-vous culturels favorisent la socialisation et l’intégration des participants en créant des liens dans leur nouvelle communauté.

Le programme a bénéficié de la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du Fonds de promotion et de valorisation de la langue française et de la collaboration du Mouvement national des Québécois (MNQ), du service L'ANCRE de la corporation du Droit à l'emploi de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La communauté est invitée à voter pour le bon coup culturel en allant sur le site. Tous les gagnants de la Soirée Ès Arts seront annoncés lors du 5 à 7 présenté mardi, le 19 novembre prochain.