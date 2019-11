Une fin de saison à saveur locale à la Maison de la culture Eulalie-Durocher

La Maison de la culture Eulalie-Durocher profite de sa fin de saison 2019 pour mettre en valeur la créativité et le talent de sa communauté, à travers plusieurs activités, notamment une exposition collective des artistes, artisans et créateurs de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

C'est l'occasion de venir à la rencontre du travail, des œuvres, et des créations de gens de talent de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Cette exposition permettra de découvrir la richesse et la diversité créative de ce village à travers les œuvres d’une quinzaine d’artistes.

Présence d'une boutique de Noël éphémère

L'entrée de la Maison de la culture se transformera en boutique de Noël pour permettre de trouver de petits cadeaux faits à la main à Saint-Antoine-sur-Richelieu. L’exposition et la boutique de Noël accueilleront le public les samedis et dimanches entre 13 h et 17 h du 16 novembre au 22 décembre 2019. (Entrée libre)

Le blues chaud du St-Antoine Blues trio le 24 novembre

En cohérence avec le thème des créateurs locaux, le St-Antoine Blues trio présente un après-midi de musique le dimanche 24 novembre à 15 h 30. Deux résidents et un ex de Saint-Antoine-sur-Richelieu, attachés au Blues, communiquent cette essence musicale simplement mais passionnément. L'entrée est libre.

Les membres du trio sont: Michel Loiselle à l’harmonica et à la voix, Thomas Granath à la guitare et Alain Sinotte à la guitare, au banjo et à la voix.

Convocation de l'humour

Le duo Maxime et Julia, Christophe Duperré et Daniel Marleau se succéderont sur la scène de la Maison de la Culture. Ces humoristes de la relève seront accompagnés de plusieurs citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui tenteront leur chance comme humoriste. Humour local assuré le dimanche 1er décembre à 15 h 30. (Entrée libre)