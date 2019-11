L'humoriste enfant-roi Rosalie Vaillancourt en stand-up à Saint-Jean le 13 décembre

Avec son humour néo-burlesque, Rosalie Vaillancourt part en tournée partout au Québec avec un spectacle qui mêle folie, fraîcheur et manipulation émotive. Elle la débute d'ailleurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cabaret-théâtre du Vieux Saint-Jean le jeudi 13 décembre dès 20h pour présenter son spectacle de stand-up, "Enfant roi" .

Il y a quelqu’un de pourri au royaume! Couvée par ses parents depuis la plus tendre enfance, c’est à 25 ans que Rosalie Vaillancourt décide enfin de sortir de sa coquille pour découvrir le monde! Il ne faut pas que le public se fie à ses boucles d’or et sa voix de poupée, Rosalie se poste en un véritable démon qui se croit tout permis et qui veut tout avoir maintenant.

Est-ce que cette mini-dictatrice-enfant-gâtée-génie-du-mal réussira à devenir une bonne personne d’ici la fin du show?



Seul ce spectacle de stand-up humoristique le dira. Le spectacle est recommandé pour les 13 ans et plus et les billets sont désormais disponibles en ligne.