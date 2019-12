Un atelier de cartes de souhaits uniques et sur mesure le 7 décembre

Samedi 7 décembre prochain, La Maison amérindienne offrira deux ateliers créatifs de cartes de souhaits s’adressant à des publics de tous âges. À travers les contes et légendes, les participants seront amenés à expérimenter un médium prisé par le peuple Navajos : le sable coloré.

Traditionnellement, ces œuvres éphémères et symétriques, porteuses de croyances, étaient utilisées à des fins thérapeutiques puisque pour les Navajos, l’art conduit à la guérison de l’âme. Cet atelier permettra, à l’approche du temps des Fêtes, de créer des cartes uniques.

Le premier atelier s’adressant aux adultes aura lieu à 13h30 au coût de 25 $ + taxes. Le second, qui s’adresse aux familles, aura lieu à 15h30 au coût de 15 $ + taxes.

Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La

Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected] La Maison amérindienne a pour mission de favoriser les échanges, le partage et le rapprochement des peuples par le biais d’activités muséales, environnementales et gastronomiques mettant de l’avant le savoir et savoir-faire autochtone.