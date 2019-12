Une aide financière de 480 183 $ versée au Musée du Haut Richelieu

Le député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), Louis Lemieux, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 480 183 $ pour la période 2019-2022 au Musée du Haut Richelieu, une institution muséale agréée située à Saint-Jean-sur-Richelieu.

L'aide financière est octroyée à cette institution dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) qui permet d'appuyer les organismes dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d'activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.

« Les musées sont des gardiens de notre identité et de notre mémoire qui alimentent notre fierté collective. Par leur présence dans toutes les régions du Québec, les institutions muséales participent à la vie culturelle citoyenne en démocratisant les arts et la culture. L'aide annoncée aujourd'hui permettra à cette institution muséale de poursuivre ses activités et d'offrir à la population des expériences culturelles de qualité », a précisé Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

16 nouvelles institutions muséales aidées

« Depuis 1971, le Musée du Haut-Richelieu est une institution vitale pour notre communauté et joue un rôle majeur auprès des écoliers, des touristes et des citoyens qui peuvent y retrouver l'essence de leur passé, entre autres grâce à sa collection de céramiques uniques. Évoquant les grandes années industrielles, l'institution raconte les mille usages de notre réseau hydrique et l'époque des grandes « facteries » comme la manufacture Singer », s'est enthousiasmé Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications).

Au total, 96 institutions réparties dans toutes les régions du Québec ont obtenu une aide financière, dont 16 nouvelles qui n'avaient jamais été soutenues dans le passé. Un contexte très positif pour le réseau muséal, puisque les sommes accordées à la majorité des organismes, soit près de 88 % d'entre eux, ont augmenté.