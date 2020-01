Nouvelle programmation hiver / printemps 2020 à la Maison de la culture Eulalie-Durocher

La Maison de la culture Eulalie-Durocher met en branle cette semaine sa nouvelle programmation hiver / printemps 2020. En plus de présenter des expositions, la maison, de par son côté intimiste, se prête à la découverte, à des rencontres intenses entre la scène et la salle. Misant sur cet atout, la programmation inclut théâtre, musique, conférences et ciné-répertoire.

La programmation démarre avec l'exposition Flow par Isabelle Grondin du 11 janvier au 1er mars 2020. L’œuvre figurative de l'artiste présente des personnages principalement féminins dans des lieux familiers, voire intimistes, où les végétaux colorés et dansants sont largement représentés. Les formes stylisées et librement interprétées sont souvent cernées de couleur. Les compositions des toiles, le choix, la taille et la représentation des différents éléments, des plans ou de la perspective sont liés davantage à une perception sensible, affective et émotive de la réalité : l’intérêt de l’artiste étant manifestement de l’interpréter et non de la reproduire.

> Il sera possible de rencontrer l’artiste à l’occasion du vernissage qui aura lieu le 12 janvier 2020 à 14h ou durant un atelier démonstration le 25 janvier 2020 à 14 h. À noter que l'entrée est libre.

Cette découverte d'une vision de l'art sera suivie d'un atelier de fabrication de produits ménagers naturels, le dimanche 19 janvier à 10h30. Apprenez à faire briller votre domicile sans mettre votre santé en danger, ni affecter l'environnement, lors de cet atelier de fabrication de produits ménagers écologiques, efficaces et économiques. Repartez avec vos pastilles pour le lave-vaisselle, votre nettoyant tout usage et une dizaine de recettes pour tout nettoyer au naturel!

> Cette activité sera animée par Pascale Jacquin, fondatrice et auteure principale du site "Un geste à la fois". Le dimanche 19 janvier à 10h30, au coût de 20 $. Attention, les réservations sont requises.

Preuve que la programmation est hétéroclite, un ciné-répertoire est un autre exemple: la Maison de la culture présente le film "Il pleuvait des oiseaux", réalisé et scénarisé par Louise Archambault (Gabrielle), qui réunit à l’écran la regrettée Andrée Lachapelle ainsi que Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry, Éric Robidoux et Louise Portal.

> Ce ciné-répertoire aura lieu le mardi 28 janvier à 19 h 30, au coût 5 $, incluant le maïs soufflé.

Pour prendre connaissance de l’entièreté de la programmation culturelle, des expositions ou pour réserver des places visitez la page Facebook de la Maison de la Culture Eulalie-Durocher ou le site web de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.