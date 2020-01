Nuit de la lecture : Sainte-Julie se met à la page

Présentée par la Fondation Lire pour réussir et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) dans le cadre de la Nuit de la lecture en France, une deuxième édition de la Nuit de la lecture se tiendra dans plusieurs régions du Québec, le samedi 18 janvier.

Parole-Création participe pour la première fois à cet événement en présentant Ouvrir la nuit. Deux comédiens, Émile Beaudry et Sylvain Massé viendront lire des extraits du roman Ma vie avec Mozart d'Éric-Emmanuel Schmitt, de 19h à 20h, à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Celle-ci se situe au 1600 Chemin du Fer-à-Cheval.

Colère, peur, doute, beauté et espoir, voici ce que nous proposons au public en lui permettant de découvrir l'œuvre touchante d'Éric-Emmanuel Schmitt. La voix de deux comédiens professionnels accompagnés d'une musique envoûtante rendra cette expérience inoubliable. L'auditoire pourra ensuite emprunter une sélection d’œuvres sur le même thème pour poursuivre son exploration.

Depuis quatre ans, en France, le ministère de la Culture invite les librairies, bibliothèques et lieux culturels à ouvrir leurs portes la nuit tombée pour offrir des animations gratuites sur le livre et la lecture. Le 18 janvier, le Québec se joint à la Nuit de la lecture avec des écrivaines et des écrivains d’ici. Le programme de lectures, riche et diversifié, s’adresse à tous les publics et est disponible sur le site.