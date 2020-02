Bellflower en ouverture des Jeudis Shows Hydro-Québec le 6 février

La série Jeudis Shows Hydro-Québec reprend ses activités le 6 février dès 18h avec la venue de la formation montréalaise Bellflower. Le 5 à 7 musical du Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean animé par François Marchesseault propose de la haute voltige musicale avec l’octuor. Un spectacle qui donnera le ton à une programmation incluant plusieurs formations cet hiver.

La saison se poursuivra le 13 février avec la performance d’Anique Granger, dont la voix est comparée à Laurence Jalbert. Elle interprétera les chansons de son 4e album Le ruban de la cassette, entrecoupé des propos des gens qui l’ont inspiré durant l’enregistrement de son balado du même nom sur ICI Radio-Canada. Maggie Savoie, l’une des artistes émergentes les plus prometteuses de l’Acadie effectuera l’un de ses rares spectacles en sol québécois le 20 février.

Le 4e Sommet Blues Acoustique de retour le 26 mars

Les chansons de Lhasa de Sela résonneront le 27 février grâce au magnifique hommage Lhasa –Je ris encore pilotée par la chanteuse et comédienne mexicano-québécoise Eloisa Cervantes, Maxime Desbiens-Tremblay (guitare, voix), Cory Lalonde (batterie et percussions) et Sylvaine Arnaud (contrebasse). La plume de l’auteur-compositeur- interprète Nicolas Gémus (prix Coup de cœur SOCAN pour sa chanson "Bunker de tes bras") séduira les spectateurs le 5 mars, suivit d’une dose de rock avec la formation aux sonorité blues et pop Raton Lover. Le duo d’Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant transportera le public dans l’univers de leur formation Comme dans un film qui est né de leur premier album <en 2016 et de l’arrivée de Jean-François Lauzon (basse), Nicolas Grimard (lapsteel et guitare électrique) et Francis Rossignol (batterie).

Devenu un rendez-vous annuel, le 4e Sommet Blues Acoustique, le 26 mars, sera l’occasion d’assister aux incroyables performances de l’harmoniciste Guy Bélanger. Il sera entouré cette fois-ci de la guitariste et chanteuse Cécile Doo-Kingué et l’artiste de réputation internationale Mathis Haug. Ce spectacle sera présenté une première fois à 18h dans le cadre des Jeudis Shows Hydro-Québec et une deuxième fois en soirée. Il n’y aura pas de billet à l’unité en vente pour la représentation de 18 h. Les billets à l’unité seront disponibles uniquement pour la représentation de 20 h 30.

La voix profonde de MEF Muse, alias Mathieu E. Forand, animera le 5 à 7 du 2 avril. À la guitare acoustique, l’auteur-compositeur- interprète sera accompagné de violon, flûte traversière, percussion et contrebasse. Le dernier spectacle de la saison mettra à l’honneur le métissage des genres musicaux avec les six musiciens de la formation l’Oumigmag, jouant avec les codes du jazz, du trad et de la musique contemporaine instrumentale.

Diffusion en direct

Les spectacles de la saison hivernale seront diffusés en direct sur la page Facebook du Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, à l’exception du spectacle de Nicolas Gémus. Ainsi, chaque jeudi à 18h, les spectateurs pourront regarder la représentation dans le confort de leur salon. La pratique entamée il y a quelques années déjà par la SPEC du Haut-Richelieu permet aux spectateurs de suivre la série même s’ils ne peuvent être présents chaque soir. Les vidéos sont ensuite hébergés dans la section Vidéos de la page Facebook du Cabaret-Théâtre.

La Carte Jeudis Shows Hydro-Québec est disponible au coût de 35 $ pour cinq spectacles. Il est aussi possible de se procurer les billets à l’unité au coût de 14$. Nouveauté cette année, la Carte Jeudis Shows Hydro-Québec est disponible en ligne, à la billetterie de la SPEC, ou au 1 888 443-3949. La billetterie est située au 30, boulevard du Séminaire Nord, porte 29, 3e étage, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 5J4.

Voici la programmation:

BELLFLOWER | 6 février 2020 à 18 h

ANIQUE GRANGER | 13 février 2020 à 18 h

MAGGIE SAVOIE | 20 février 2020 à 18 h

LHASA – JE RIS ENCORE | 27 février 2020 à 18h

NICOLAS GÉMUS | 5 mars 2020 à 18 h

RATON LOVER | 12 mars 2020 à 18 h

COMME DANS UN FILM | 19 mars 2020 à 18 h

4E SOMMET BLUES ACOUSTIQUE | 26 mars 2020 à 18h et 19 h 30

MEF MUSE | 2 avril 2020 à 18 h

L’OUMIGMAG | 9 avril 2020 à 18 h