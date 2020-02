Trilogie Média obtient un règlement après l’annulation d'une pièce

C’est suite à de longues procédures, un dépôt de requête et une conférence de règlement à l’amiable (CRA) devant juge que les Productions Capitaine de Chambly, filiale de Trilogie Média, ont finalement pu obtenir un règlement mettant fin à un litige de plusieurs mois contre la Ville de Chambly.

C’est en février 2019 que Les Productions Capitaine de Chambly, Trilogie Média et la Ville de Chambly annonçaient une collaboration et le retour de la production théâtrale La Folle Odyssée de Jacques Cartier. Tous les membres de la distribution originale, soit Jeff Boudreault, Richard Turcotte, Pierre-Alexandre Fortin, Francis Vachon et Marc-François Blondin avaient accepté de revisiter les textes, d’actualiser la pièce, de revêtir les costumes et ainsi replonger dans cette aventure qu’ils avaient présentée de 2004 à 2010. La pièce devait être présentée dès le 29 juin 2019 à la salle de spectacle du Pôle culturel de Chambly.

Alors que les équipes de production et la distribution étaient en poste, Trilogie Média fut informé, en avril 2019, de l’annulation officielle de la présentation de la pièce. Il fut mentionné que malgré des mois de travaux, l’avancement du chantier ne permettait pas la livraison de la salle, tel qu’entendu et signé au préalable avec les producteurs. La production dû être arrêtée, les équipes retournées chez elles et les comédiens, tout comme l’ensemble de la production, se retrouvaient sans emploi ou à perdre ce mandat pour la saison estivale.

Suite à cette décision, les deux parties ont débuté une période de négociations qui ne s’est jamais conclue. Un dépôt de requête fut alors produit en cour et c’est finalement lors d’une conférence de règlement à l'amiable (CRA) devant juge qu’un règlement fut convenu et qu’une entente sera officialisée.