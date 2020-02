Des journées pédagogiques à La Maison amérindienne mi-février

Fidèle à sa mission éducative, La Maison amérindienne ouvre ses portes aux jeunes de 6 à 12 ans dans le cadre de deux journées pédagogiques thématiques, les lundi 17 et mardi 18 février prochains. Au programme : une abondance de jeux, d’ateliers créatifs et d’animations éducatives et ludiques sur les traces des peuples Déné et Tlingit.

Lundi le 17 février, les jeunes exploreront les Territoires du Nord-Ouest et feront la rencontre de la nation Déné, ce peuple nomade fascinant dont la tradition orale allie spiritualité et Histoire. Riches de leurs nouvelles connaissances, les jeunes seront invités à célébrer leur savoir-faire et leur créativité en réalisant une toile inspirée de l’œuvre de l’artiste Archie Beaulieu.

Le lendemain, mardi le 18 février, il sera question de partir à la rencontre des Tlingits, un peuple de la côte nord-ouest du Pacifique. Au fil des contes et légendes, les participants seront initiés au mode de vie côtier et à l’importance de la pêche au saumon, puis ils seront amenés à créer une œuvre représentant leur famille en s’inspirant de la tradition des mats totémiques.

Un périple stimulant, amusant et créatif à travers le temps et l’espace attend vos enfants – le tout sans quitter le confort de la Maison Amérindienne et de l’érablière ancestrale qui l’entoure.

Voici les horaires et les horaires et coûts :

Journée complète : 9 h à 16 h, 45 $

Demi-journée : 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h, 26 $

Service de garde : 8 h à 9 h ou 16 h à 17 h, 5 $

Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La

Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected]