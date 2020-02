Tourismots, l'amour de la langue française en dictée

La Francofête est de retour ce printemps ! Les amoureux des mots et de la langue française vont pouvoir faire montre de leur talent à travers "Tourismots", un concours (jeux linguistiques et une ludictée) qui permet au grand public de gagner des prix de participation. Le but? Tester ses connaissances du français, au moyen de questions et de textes basés sur le milieu du tourisme et sur les communications publiques. L'événement aura lieu le dimanche, le 22 mars, dès 9H30.

L’édition 2020 de Tourismots, organisée et coordonnée par le Réseau Québec-France, organisme sans but lucratif (OSBL), fera par le moyen de ces jeux la promotion des attraits touristiques du Saguenay - Lac-Saint-Jean et des autres régions participantes du Québec en plus de la sensibilisation à l’importance de la maîtrise d’une langue française de qualité comme langue commune des communications publiques. L'Association Québec-France Montérégie et l'Office québécois de la langue française, se joignent en tant que partenaires de Tourismots à l’occasion de la Francofête 2020.

Sylvain Massé à la dictée

Un carnet de jeux sera distribué aux participants. Josée Néron, mairesse de Saguenay, présentera la Francofête et sa région sur une vidéo. La dictée sera ensuite lue par notre président d'honneur Sylvain Massé, comédien et animateur. Il a personnifié Charles Le Moyne lors des fêtes du 350e de Longueuil. Il est le président de Culture Montérégie et membre du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Les Dix Mots ? Il s'agit de la lecture des textes, que les participants composeront à partir des dix mots à l’honneur en 2020 dans toute la francophonie : Aquarelle – à-vau-l'eau – engloutir – fluide – mangrove – ondée – oasis – plouf – ruisseler - spitant

Cette année, un volet "Improvisation" s'ajoutera à la Francofête. Les gens sont donc invités à s'inscrire pour se joindre à une équipe ou l'autre (non définies pour l'instant), dans un esprit festif, non compétitif, mais plutôt de plaisir, sans se prendre au sérieux.

Et la cerise sur le gâteau … Toutes ces activités seront offertes gratuitement au public de tous âges. Il est cependant nécessaire de s'inscrire. Plusieurs options existent pour le repas.

L'événement se déroulera le dimanche 22 mars à la Maison Gisèle-Auprix-St-Germain, à la salle Sainte-Élisabeth (150, rue Grant, Longueuil).