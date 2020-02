Richelieu dévoile une programmation pleine de surprises en 2020

La Ville de Richelieu a récemment dévoilé une programmation d’événements 2020 dynamique et variée. En plus des traditionnels concerts de Noël et de la Fête d’automne, on retrouve notamment la tournée Horizon de la troupe Vague de cirque ainsi qu’une captivante exposition sur le photographe de guerre Émile Barrière.

L’année débutera en grand avec la présentation, le 25 avril, d’un hommage à Simon and Garfunkel et Cat Steven par le groupe Time it was. Ce sont ensuite les artistes de la troupe Vague de cirque qui visiteront Richelieu pour une série de quatre représentations de la tournée Horizon. Ils offriront une expérience de cirque unique pour toute la famille, alliant acrobaties, haute voltige et humour, dans un petit chapiteau de 200 places. Plaisir, rires et émerveillement seront au rendez-vous les 5, 6 et 7 juin.

Tandis que Marco Calliari et Jérôme Charlebois seront aux commandes du spectacle en plein air de la Fête nationale, un menu tout en humour a été concocté pour la Fête d’automne du 12 septembre. Plusieurs étoiles montantes du stand up se succéderont sur scène, dont Maude Landry, Jo Cormier, Pierre-Luc Pomerleau, Mathieu Pepper et Guillaume Pineault.

Talents Richelois

C’est sans oublier un spectacle de talents locaux qui sera mis en scène par les artistes richelois Viviane Audet et Robin-Joël Cool, dans le cadre des journées de la Culture, le 27 septembre prochain. Si l’on se fie à la qualité du spectacle qu’ils ont offert pour le 150e anniversaire de la municipalité en 2019, l'événement promet d’être exceptionnel. Le 6 décembre, l’année se terminera comme elle a commencé : avec un concert à l'église. Pour l’occasion, la pétillante Brigitte Boisjoli ajoutera sans conteste sa touche unique à la magie de Noël. Au total, près de 20 activités et événements se dérouleront tout au long de l’année.

Les citoyens qui le désirent peuvent consulter l’ensemble de la programmation en ligne ou en se procurant un exemplaire papier à l’hôtel de ville de Richelieu. Il est également possible de réserver ses places pour un ou plusieurs des spectacles en suivant le lien.