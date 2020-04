Chants de Vielles annule son festival 2020

Lors de leur réunion du 1er avril dernier, les membres du conseil d’administration de Chants de Vielles ont pris la décision d’annuler le prochain festival qui devait avoir lieu du 2 au 5 juillet prochains.

« Cette décision est sans doute imparfaite, mais c’est certainement la plus sage à prendre dans le contexte actuel de pandémie, explique Nicolas Boulerice, président de l’organisme. La rencontre est le fondement même de notre festival. Les mesures de confinement et de distanciation sociale en vigueur, et qui risquent de se prolonger, ne nous permettent pas de préparer un festival dans l’esprit de convivialité et de partage qui le distingue. Nous en sommes profondément attristés. »

Le conseil d’administration a pris cette décision en pensant aux artistes, aux bénévoles et au public qui auraient été placés inutilement dans des situations incertaines et même précaires. Également, afin d’assurer une saine gestion de l’organisme, cette avenue lui semblait la plus sûre. Du même souffle, Chants de Vielles promet de demeurer actif dans sa communauté et de poursuivre, dès que le contexte le permettra, les activités liées à ses volets TRADALANNÉE et Chants de Vielles à l’année.



Prochaines dates importantes

La 16e édition du Festival Chants de Vielles aura lieu du 1er au 4 juillet 2021 dans le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu. La programmation sera dévoilée à compter du 1er avril 2021. Pour ne rien manquer des activités et des annonces de Chants de Vielles, il est possible de suivre le festival sur Facebook (www.facebook.com/festival. chantsdevielles) ou sur Twitter (twitter.com/chantsdevielles).