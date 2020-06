La Maison amérindienne ouvre ses portes à temps pour la saison estivale

Suite aux annonces de la Ministre de la Culture et des Communications, La Maison amérindienne a rouvert ses portes au public le dimanche 7 juin dernier. Afin de poursuivre le dé-confinement de l’institution, elle rendra accessible au public tous au long de la saison estivale, diverses activités dans le respect des normes prescrites par le gouvernement.

Du 22 juin au 28 août, l’institution propose, un camp de jour spécialisé à la découverte des peuples autochtones accessible aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Élaboré dans le respect des normes sanitaires et de distanciation physique émises par la Santé publique, le camp permet une multitude d’apprentissage sur les peuples de l’Amérique du Nord et du monde entier.

Les visites guidées et balades découvertes de la Terre-Mère seront disponibles pour des groupes composés de personnes demeurant à la même adresse et l’équipe d’animation demeurera, en tout temps, à une distance de 2 mètres des visiteurs.

La visite libre des expositions permanentes et de l’exposition estivale Territoire – notre héritage est possible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi et le dimanche de 13 h à 17 h.

Pour plus de renseignements, communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected]