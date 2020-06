Pôle culturel de Chambly : la Ville remporte les honneurs aux Prix les Arts et la Ville 2020

Dans le cadre des Prix les Arts et la Ville 2020, la Ville de Chambly a été sélectionnée dans la catégorie "Aménagement" (population 20 000 à 100 000), pour son projet du Pôle culturel de Chambly.

Ce prix est remis pour souligner la création ou l’aménagement d’espaces de vie ayant un impact significatif pour la collectivité, soit par des interventions sur le paysage, le patrimoine culturel, l’architecture et l’espace public, de même que par l’art public.

La mairesse de la Ville de Chambly, Alexandra Labbé, se réjouit de cette excellente nouvelle et remercie le jury des Prix Les Arts et la Ville, ainsi que leur partenaire, Télé-Québec, pour cette prestigieuse récompense. Elle précise que « ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, de même que par l’ensemble des services municipaux. Nous sommes fiers d'offrir aux citoyens de toutes les générations un lieu culturel exceptionnel leur permettant de se rassembler, s’instruire et se divertir ».

Inauguré en octobre 2019, le Pôle culturel de Chambly est un complexe multifonctionnel comprenant une bibliothèque municipale, une salle de spectacle, ainsi que trois espaces dédiés à des expositions variées.

Fierté locale

On y retrouve entre autres une vitrine consacrée aux œuvres de l’artisan ferblantier Claude Huot (1933-1983), réunissant une collection unique et prestigieuse de 21 coqs en cuivre martelé; une exposition rendant hommage à la première cantatrice canadienne à avoir atteint une renommée internationale, Emma Lajeunesse, dite L’Albani, native de Chambly; et un site d’exposition d’arts visuels accueillant les œuvres d’artistes locaux, situé dans le hall longeant la salle de spectacle.

Grâce au programme Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, la sculpture intitulée Vent d’Ouest dominant, de l’artiste Claude Millette, est aménagée sur le toit de la bibliothèque.

Sensibilisation aux arts

Ce nouveau site culturel, offrant des espaces publics lumineux et une architecture unique rappelant l’aspect structural du canal de Chambly, a pour mission de sensibiliser les citoyens et les visiteurs de tous âges aux différents aspects des arts, d’offrir un endroit de qualité pour socialiser dans un environnement enrichissant pour la créativité.

Il s’agit d’un lieu privilégié visant à stimuler le dynamisme culturel, tout en étant un catalyseur de diffusion pour la population de Chambly et de la Montérégie.

Il est important de rappeler que ce projet a débuté grâce au soutien financier du gouvernement du Québec pour la construction de la bibliothèque, représentant un montant de 2 377 500 $.

Le ministère de la Culture et des Communications a également contribué dans le cadre d’une entente de développement triennale, permettant entres autre l’aménagement d’une structure interactive à vocation artistique, soit les vélos musicaux situés sur la terrasse extérieure, de même que la réalisation de l’exposition Emma-Albani située à l’entrée principale du bâtiment.

À la suite d’un concours d’architecture tenu à l’automne 2016, la création et la conception architecturale de ce projet a été confiée au consortium composé des firmes Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes, en collaboration avec les firmes d’ingénierie SDK / MRA / DAVIDSON & Associés inc.

« Le Pôle culturel de Chambly permet de sensibiliser les gens aux arts et à la culture. Avec les années, il deviendra un catalyseur créatif, un lieu privilégié et rassembleur pour notre communauté, un incontournable dans le domaine culturel dans notre région. Un symbole de fierté pour nos citoyens », conclut la mairesse de Chambly.