Salon d’automne 2020 au Musée des beaux-arts: Les 150 variations du confinement

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire fait appel aux artistes visuels de tout horizon pour son Salon d’automne 2020, qui se déroulera du 18 octobre au 15 novembre.

Cette année, avec la situation particulière qui nous touche tous, l’exposition-concours, qui accueille 150 propositions plastiques sous un même thème s’articule autour du confinement. Avec la crise sanitaire du coronavirus qui a frappé ce printemps, "Le Confinement" est un thème d’actualité qui a affecte la société et a bouleversé tout le monde.

Inspiration des Salons français des XVIII et XIXe siècles

Pour la direction du Musée, c’est une chance qui se présente qui permet de créer, de s’intérioriser, de prendre le temps de réfléchir à l’impact de cette crise qui diffère pour chacun. Cette année, s’ajoute aussi au programme, l’accès en ligne à l’exposition.

Le Salon d’automne du Musée s’inspire des principes d’accrochage des salons français des XVIII et XIXe siècles, tout en maintenant un souci constant de mise en valeur de chacune des œuvres.

Cette mise en espace permet un nouveau regard sur les œuvres en alliant une approche esthétique du passé à une perspective contemporaine.

Sélection d'une oeuvre coup de coeur par le public

Cette exposition-concours offre une visibilité aux artistes. De plus, un jury composé d’acteurs importants du milieu des arts remettra des prix lors de l’ouverture officielle et le public fera le choix de son œuvre coup de cœur, qui sera dévoilée à la fin de l’exposition. La valeur totale de ces distinctions importantes est de plus de 3 650$.

La participation au Salon d’automne est ouverte à tous dès maintenant et le sera jusqu’à ce que le nombre de 150 artistes exposants soit atteint. Aucune présélection n’est effectuée, mais les œuvres soumises doivent respecter les règlements liés aux critères plastiques.

Cette 25e édition de l’exposition-concours Salon d’automne, 150 variations du Confinement aura lieu du 18 octobre au 15 novembre 2020 au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, 150 rue du Centre-Civique.

» Pour plus d’informations, consulter le site du musée au www.mbamsh.com ou contacter le Musée au 450-536-3033.