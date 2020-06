Maison Amérindienne: un Grand rassemblement virtuel célèbre les Premiers Peuples ce 21 juin

Ce dimanche 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones, La Maison amérindienne propose, de 11 h à 16 h, le Grand rassemblement virtuel qui rassemble plusieurs artistes et personnalités qui viendront partager, chanter, conter et célébrer l’importance des Premiers Peuples.

En effet, en raison de la pandémie qui sévit encore et l’interdiction de la Santé publique de tenir la 8e édition du "Grand rassemblement" sur le site de La Maison amérindienne, cette année, cet événement se transforme en "Grand rassemblement virtuel".

Accessible à tous, en direct, le public est invité à découvrir et apprécier le talent et le savoir-faire autochtone.

Dès 11 h, les mots de bienvenues de la part de Richard Ruest, président de La Maison amérindienne, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Diane Lavoie, préfète de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, André Michel, fondateur de La Maison amérindienne et Dominique Rankin, chef héréditaire algonquien débuteront le "Grand rassemblement virtuel".

Une cérémonie des quatre directions

et des contes au programme

S’en suivra une cérémonie des quatre directions ainsi que des contes traditionnels avec Édith Bélanger de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Prendront ensuite la scène avec des rythmes estivaux, les artistes Akawui, auteur-composition-interprète québécois aux racines Mapuche et Shauit, innu de Maliotenam. L’après-midi se poursuivra aux côtés de Nicole Nanatasis O’Bomsawin, une femme engagée aux multiples talents de la Première Nation Abénakise pour se conclure avec l’auteur et artiste pluridisciplinaire aux origines métissées Sylvain Rivard.

Voici la programmation :

11h00 – Ouverture de l’événement

11h30 – Cérémonie des 4 directions et contes traditionnels avec Édith Bélanger

12h00 – Spectacle d’Akawui

13h00 – Spectacle de Shauit

14h00 – Prestation de Nicole O’Bomsawin

15h00 – Présentation de Sylvain Rivard

16h00 – Mot de la fin et chant traditionnel

Cet événement virtuel est rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine Canadien et à la précieuse collaboration de Kaméléon Productions, Le Gars du Son, la Première Nation Wolastoquiyik Wahsipekuk, le Ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Mont-Saint-Hilaire ainsi que les artistes et personnalités qui se déplacent pour l’occasion.

Pour plus de renseignements, communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected]