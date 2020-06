L’exposition "Territoire – notre héritage" rend hommage à 20 d’existence à La Maison Amérindienne

La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire présente cette été l’exposition Territoire – notre héritage qui se veut un hommage à deux décennies ancrées sur un territoire millénaire, à mettre de l’avant les savoirs et savoir-faire des peuples autochtones. L'exposition est visible depuis le 7 juin et s'achève le 27 septembre.

Depuis maintenant vingt ans, La Maison amérindienne, seule institution muséale multi-nation située hors communauté, est un lieu d’échange, de partage et de rapprochement des peuples qui œuvre à mieux faire connaître les peuples des Premières Nations et à braver les préjugés.

Des modes de vie révolus

Les œuvres sélectionnées à même la collection témoignent de l’histoire de l’institution et racontent une partie de son héritage. Parmi les artistes figurent notamment Diane Robertson, ilnue de Mashteuiatsh, Jacques Newashish, atikamekw de Wemotaci, Richard « Menutan » Fontaine, innu de Uashat Mak Mani-Utenam, Frank Polson, Anishnabe de la Première Nation Longue Pointe de Winneway.

Cette exposition qui se veut une célébration du territoire présente un corpus d’œuvre et d’objets qui souligne tant les modes de vies révolus et en évolution que les traditions et la contemporanéité de l’art et de l’artisanat autochtone.

La visite libre de l’exposition Territoire – notre héritage est possible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi et le dimanche de 13 h à 17 h. Les visites guidées sont disponibles, sur réservation, pour des groupes composés de personnes demeurant à la même adresse et l’équipe d’animation demeurera, en tout temps, à une distance de 2 mètres des visiteurs.

Pour plus de renseignements, communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected]

La Maison amérindienne est située au 510, Montée des Trente à Mont-Saint-Hilaire.